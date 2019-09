Detectaron nuevos casos de sarampión y dispusieron ampliar la vacunación para niños de 6 a 11 meses

Ante la detección de seis nuevos casos de sarampión en la Argentina, la Secretaría de Salud de la Nación resolvió ampliar el calendario de vacunación vigente, por lo que los niños de 6 a 11 meses de algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y de toda la Ciudad de Buenos Aires deberán aplicarse una dosis que no estaba establecida, pero que ahora se recomienda para frenar el contagio de la enfermedad.

En un comunicado, la Secretaría a cargo de Adolfo Rubinstein explicó que desde la última actualización epidemiológica, realizada el día 13 de septiembre, se confirmaron seis nuevos casos de sarampión, dos en adultos y cuatro en niños.

El primer paciente contagiado fue un hombre de 27 años, que es estudiante de medicina y que al momento de enfermarse contaba con una sola dosis de vacuna en su infancia. Después de él, se detectó que una niña de dos meses, que no tenía vacuna por su corta edad, también tenía sarampión, y más tarde, se detectó otro caso parecido en un niño de 11 meses.

Luego de ellos, la hermana del bebé de 11 meses se contagió. En los los últimos días se detectó también el caso de una mujer de 44 años no vacunada, y un nene de cinco meses, que evoluciona bien.

"Hasta el momento, en cinco de los casos nuevos, se han podido establecer nexo epidemiológico con casos ya reportados. Continúan en proceso de investigación las distintas cadenas de transmisión", indicaron desde la Secretaría.

Además de la nueva dosis para niños de 6 a 11 meses, se pidió también que todos los chicos de entre 13 meses a 4 años acrediten al menos dos dosis de vacuna triple viral en la regiones afectadas, que son la V (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate), la VI (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes), la VII (Gral. La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno), la XII (La Matanza) y la Ciudad de Buenos Aires.

"A su vez, se refuerza la recomendación vigente para todo el personal de salud que debe acreditar al menos dos dosis de vacuna o bien contar con certificación de IgG positiva para sarampión", agregaron en el último boletín epidemiológico y aclararon que esta dosis para chicos de 6 a 11 meses no deberá ser contemplada dentro de las que ya están establecidas en el calendario.

"Todos los lactantes vacunados en este contexto deberán recibir además la dosis correspondiente a los 12 meses de edad, según Calendario Nacional de Vacunación y si correspondiera, la dosis de la Campaña Nacional de Seguimiento de octubre y noviembre de 2018", explicaron.

🔴 #Alerta #Sarampión ¡Compartí esta información! Cuanta más gente informada, más nos cuidamos entre todos. ¡Estén atentos a las recomendaciones!



⚠Es clave implementar acciones inmediatas para que Argentina siga libre de sarampión. #ArgentinaSinSarampión pic.twitter.com/IdEev2Nnyq — Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (@SAVE_oficial) September 30, 2019

En lo que va del año se detectaron 18 casos de sarampión en nuestro país, 16 se dieron en la Argentina y otros dos se originaron en España. Además, el último caso de sarampión endémico en el país fue en el año 2000 y la última muerte ocurrió en 1998. Desde entonces, se reportaron casos importados o relacionados con la importación, lo que permitió que la región fuera declarada libre de sarampión.

En diálogo con BigBang, Analía Rearte, la vicepresidenta la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, indicó que el aumento de los casos en el último mes es un poco preocupante, "porque hay varios enfermos que no tienen antecedentes de haber viajado, ni de haber tenido contacto con viajeros". "Debido a que en algunas zonas hubo casos que no se sabe dónde se contagiaron ni de quién, es que se baja la edad de vacunación para chicos entre 6 y 11 meses, que generalmente no se vacunan, porque no es tan efectiva (para ese momento de vida)", sostuvo.

En este sentido, la medica afirmó que para la Argentina, que tenía erradicada la enfermedad desde el 2000, un caso de sarampión ya es brote. "Lo que esperás es cero casos, y brote es tener más casos de lo esperado, por eso debido a esto, se están tomando tantas precauciones. Lo que hay que hacer es seguir vacunando, tratar de tener buenas coberturas para evitar que llegue el sarampión al país, porque hay un brote muy grande por ejemplo ahora en San Pablo, con más de 20.000 casos sospechosos, y lo mismo ocurre en Estados Unidos y Europa"

Enfermedad mundial

La circulación del virus del sarampión en la Región de las Américas continúa activa. Durante el año se notificaron más de 4.500 casos confirmados, los cuales se concentraron en su mayoría en Estados Unidos y Brasil. Cabe destacar que según el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de Brasil, en el período que abarca desde el 09 de junio al 31 de agosto fueron confirmados por laboratorio un total de 2.753 casos. De estos, el 98.3% se concentran en dos municipios del estado de San Pablo, en especial en la región metropolitana.

Qué es el sarampión y cómo actuar ante un posible caso

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede tener curso grave o fatal y causar secuelas permanentes. Se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado.

Al excretar el virus a través de la saliva, una sola persona puede infectar hasta 14 personas. Los síntomas se caracterizan por fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis, tos, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, y la aparición de pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla.