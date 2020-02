Detrás de la copa: "Ricos y Famosos", el podcast que te cuenta la historia de lo que estás tomando

En el poblado universo de los podcasts, a veces apostar a la sencillez es una buena idea. Lejos de formatos rebuscados, la barmaid cordobesa Pipi Yalour y su coterráneo, el periodista José Heinz, decidieron sentarse a charlar -con la buena data y el humor como aliados- sobre la historia detrás de los grandes clásicos de la coctelería.

En Ricos y Famosos, que ya lleva dos temporadas en la plataforma Parque Podcast y en Spotify la gama de temas va desde el elegante Manhattan hasta uno de los grandes patrimonios populares cordobeses, el Prittiau, ilustre mezcla de vino tinto y gaseosa de limón Pritty. Todo siempre bien condimentado con anécdotas, notas de color y referencias a la cultura pop.

Conocimiento y curiosidad

La combinación de saberes particular de Yalour la hace ideal para el formato: tiene formación como pedagoga y su pasión por la coctelería nació como una forma de ganarse el pan mientras esperaba que le llegara el título.

"Es una rara avis en el oficio por su formación académica y por su visión del asunto, una adelantada a las tendencias", la describe Heinz, quien trabaja en el diario cordobés La Voz del Interior y formó su interés por la coctelería escribiendo en la sección Noche sobre recitales, boliches y bares. "Me di cuenta que los bartenders eran personajes fundamentales de la noche, no sólo por su trabajo específico sino porque eran buenas fuentes, buenos conversadores", explica.

Ricos y Famosos nació luego de que Yalour fuera entrevistada para Nadie es Cool, otro de los podcasts de Parque. "Me dieron liberad a la hora de pensar cómo abordarlo y me pareció una re linda idea hablar sobre cócteles clásicos en tono simple, contando cómo me relaciono yo con esas recetas, dando algún consejo para realizarlas y sumándole datos de color de la cultura pop en la voz de José. Además, en español no hay muchos podcasts sobre coctelería", señala.

"Cada cóctel tiene una historia por detrás que en muchos casos explica una época, una bebida o las costumbres de un país o una ciudad", agrega Heinz. "Muchas veces se asocia un lugar con un trago (como pasa con Córdoba y el fernet con coca, por ejemplo, o el mojito con Cuba), pero no todos saben cómo surgió esa alianza. Entonces nos pareció interesante contar esas historias. Además, la coctelería forma parte de la cultura popular desde hace décadas, suele aparecer en películas, canciones o series, y eso también nos gustó al momento de pensar el podcast".

Con esa base, la idea fue crear un ida y vuelta periodístico, con Yalour como la especialista ("lo mío es el contenido técnico y el chiste malo", advierte) y Heinz en el lugar del aficionado curioso que busca saber más, en una charla lejos de toda solemnidad y dinamizada por la amistad previa entre ambos.

"Queremos que se interesen por la coctelería aquellos a los que quizás el tema no les dice nada, y para los más metidos en el asunto, que puedan aprender algo nuevo", describe el periodista. "¡Y también que nos manden chocolates!", advierte la barmaid entre risas.