"Tengo a los de narcóticos en la puerta": cómo fue la detención de Cositorto y cuándo llegará al país

El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, finalmente fue detenido por el delitos de fraude que se investigan en la Argentina. La aprehensión, según explicaron en exclusiva en el ciclo de Radio Diez Argenzuela, se dio hoy en República Dominicana, que era el país en donde se encontraba prófugo.

El abogado de Cositorto, Miguel Ángel Pierri, confirmó la noticia y alertó que durante el fin de semana su defendido había cambiado de lugar en donde se escondía. Pasó de estar en Colombia a un barrio privado del mencionado país que Pierri dijo desconocer. “Yo sabía que esta semana iba a ser de definiciones después de la declaración de Maxi Batista”, expresó Pierri.

“Cuando la fiscal se junta con una comisión yo no tenía dudas de que se trataba de Interpol y que no tenía nada que ver con narcotráfico. Eso le avise a Cositorto”, agregó Pierri. “Evidentemente pasaron muchos días y la Policía decidió irlo a buscar. Porque no es que lo capturaron en un aeropuerto”, remarcó Pierri.

“Si accede a ser deportado, llegará a Buenos Aires de ahí irá a la oficina de Interpol para luego ser trasladado a Córdoba para estar a disposición de la fiscal, quedar detenido y después ver cómo sigue la causa”, sostuvo el abogado.

De acuerdo al procedimiento, en las próximas horas se definiría si Cositorto regresa de manera inmediata al país o atraviesa el proceso de extradición que, según explicó Pierri, podría demorar hasta 45 días más.

El letrado explicó que hay preocupaciones por la seguridad del detenido. "Tengo algunas dudas sobre lo personal de Cositorto, es una situación complicada por lo personal. Está amenazado, no es la situación de un detenido común", comentó.

La fiscal de caso en Córdoba, Juliana Companys, confirmó que ya se iniciaron todos los trámites para la extradición. “Ya está viajando personal de Interpol Argentina. El que está prófugo es el ex juez Yrimia, que asesoraba en cómo evadir a la Justicia y desarticular reclamos civiles o penales”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

Una de las cuestiones que añadió la funcionaria judicial es que Cositorto ingresó de forma ilegal a República Dominicana motivo por el cual no fue detenido en un aeropuerto ya que al tener una alerta roja a su nombre cada vez que pase por migraciones suenan todas las alarmas.

Fuentes al tanto de la investigación manifestaron que el motivo por el cual pudieron dar con el paradero de Cositorto tuvo que ver con las direcciones de IP que utilizaba para conectarse a los Zoom con los “socios” de Sunrise, el nuevo emprendimiento que reemplazo a Zoe después de todas las denuncias por estafas.

Cositorto tenía un pedido de captura internacional desde el 18 de febrero pasado por la causa que tramita en Villa María, Córdoba, a cargo de la fiscal Compañys. En total ya hay 19 detenidos por ese expediente y solo se encuentra prófugo el ex juez Yrimia, “director legal” de Generación Zoe.