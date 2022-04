Detuvieron a los que pegaron afiches contra CFK y se eliminó la distancia social: las claves del día

Crimen de Dalmasso: una testigo reveló que, una semana antes, vio llorando a Nora tras discutir con su esposo

Una testigo del juicio por el femicidio de Nora Dalmasso recordó ayer que la semana previa al crimen, en noviembre del 2006, vio a la víctima llorando y que le dijo que su marido Marcelo Macarrón la tenía "cansada" y que planeaba "separarse" por desacuerdos económicos, lo que para el fiscal que investigó el caso fue el motivo por el cual fue asesinada.

Se trata de la testigo Francisca "Paca" Andrada, empleada desde hace más de 30 años en la casa de los padres de Dalmasso, quien declaró el jueves en la novena audiencia del juicio por jurados que se lleva a cabo en los tribunales de Río Cuarto, y que tiene al viudo Macarrón como único acusado.

La testigo ratificó en la audiencia lo que ya había declarado en la instrucción del caso, cuando dijo que vio llorando a Nora la semana previa a su asesinato en la casa de sus padres por cuestiones de pareja.

"Como la vi mal, le pregunté qué le pasaba y ella me respondió que estaba cansada, me dijo 'este hijo de puta me tiene cansada, lo que va a lograr es que me voy a separar…'”, en referencia a Macarrón, explicó Andrada en su declaración realizada ante la Justicia durante la investigación.

La mujer explicó que, luego, escuchó a Nora decirle a su padre "Marcelo me tiene cansada, porque lo que me pagan en la cochería es una miseria”.

Para el fiscal que elevó la causa a juicio oral, “la cuestión económica" fue "un factor central en la desavenencia” entre Nora y Marcelo y que, al momento del crimen, existía "una situación de crisis matrimonial".