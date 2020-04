Deuda, el plan para los mayores de 70 años y "cuarentena administrada": las 7 noticias del día

Cafiero adelantó que a partir del lunes comenzará la “cuarentena administrada”

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que a partir del lunes se reanudarán las actividades en muchas provincias del país, en zonas “donde no hay circulación del virus” o en las que no tuvieron casos confirmados, o con promedios de contagio más bajos que el actual. Se definirá en base a un mapa inteligente y a los pedidos de los gobernadores e intendentes. Días atrás, Alberto Fernández había dicho que no se abrirían las actividades en provincias completas.

Según Cafiero, a partir del lunes se irán “reanudando actividades en conjunto con los protocolos” en las ciudades “donde no hay circulación viral o no tuvieron casos de coronavirus o tienen promedios de contagio mayores a 14 días”.