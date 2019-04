Día de furia: qué pasó con el taxista que le rompió el parabrisas a otro automovilista y lo chocó adrede

Luego de que se virailzara un video donde puede vérselo agrediendo a un automovilista, rompiéndole el parabrisas y chocándolo adrede, la identidad de un taxista fue develada ante la policía por la propietaria del auto. La mujer, María Lucila Balton, se presentó en la comisaría Comisaría Vecinal 12 C para identificar al chofer Claudio Daniel Rímolo.

El hecho registrado por un transeúnte sucedió en la mañana del viernes, cuando Fabio Rojas, a bordo de un Chevrolet Corsa, tuvo un fuerte intercambio verbal con Rímolo en la esquina de Av. Triunvirato y La Pampa. Ambos automovilistas se reencontraron dos cuadras más adelante y allí se desató el caos.

El taxista se bajó para subirse al capot del Corsa y romperle el parabrisas de una patada. Rojas también descendió de su auto y golpeó el cristal trasero del taxi (un Volskwagen Voyage), lo cual desató una pelea a puñetazos entre ambos. Rímolo abandonó la escena pero, luego de subir al taxi, dio marcha atrás y colisionó a propósito con el vehículo de su rival.

Junto al taxista viajaban una mujer y una bebé en el asiento trasero, que fuentes policiales identificaron como su esposa y su hija. Cuando comenzó la discusión, las hizo bajar del automóvil.

Quita de habilitación

"Pienso que quería matarme. Agradezco estar vivo, sinceramente me dolió cómo me dejó el auto pero agradezco que no me pasó nada", expresó Rojas en diálogo con Infobae. "Yo asumo mi parte de la culpa y haber entrado en la disputa, haber violentado su auto, pero lo que me hizo generó que defienda mi vehículo y también a mi hijo, que viajaba conmigo".

Según confirmaron al mismo medio desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad, se le suspenderá preventivamente la licencia de habilitación profesional a Rímolo hasta que la Justicia se expida sobre su situación. Paralelamente, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 2 pidió actuar de oficio por infracción de los artículos 89 y 183 del Código Penal antes de recibir la denuncia de Rojas. La causa está caratulada como "lesiones y daños".