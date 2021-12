Día de la Democracia: miles de personas celebran en Plaza de Mayo a la espera de los discursos de Alberto y Cristina

La Plaza de Mayo es una fiesta. Y de la democracia. A 38 años de la vuelta definitiva de la democracia, Argentina celebra. Y más de 250 mil argentinos y argentinas marcharon hacia la Casa de Gobierno a la espera de los discursos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y también del ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva. Además estará presente el ex primer mandatario de Uruguay, José Mujica.

Antes de saludar a los ciudadanos, Alberto y Cristina encabezaron la entrega de los Premios Azucena Villaflor 2021, con el que se busca distinguir a las referentes en derechos humanos. En ese sentido, fueron distinguidos Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo; Hipólito Solari Yrigoyen, abogado defensor de políticos y militantes perseguidos; Dolores Sigampa de Demonty, integrante de Madres en Lucha Contra la Violencia Institucional y mamá de Ezequiel Demonty; Pablo Torello, director de la película Historias de Aparecidos, y Lucila Larrandart, abogada, jueza y ex miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

El acto se realizó en el Museo del Bicentenario. Estuvieron el gobernador Axel Kicillof, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena; el senador Oscar Parrilli, la titular del INADI, Victoria Donda. También estuvieron los ministros Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Martín Soria, Juan Cabandié y Elizabeth Gómez Alcorta.



Una hora antes, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para publicar una foto con Lula, y le agregó la frase: “Con Lula en Casa Rosada. Esperamos a todas y todos en Plaza de Mayo”. El ex presidente de Brasil había llegado pocos minutos después de las 16 horas a la Casa de Gobierno.

Varias bandas y músicos formaron parte de los festejos. Entre ellos, se destacaron los Súper Ratones, Barbi Recanati, Massacre, Peteco Carabajal, Teresa Parodi junto a Víctor Heredia, la banda brasileña Francisco el Hombre, la Orkesta Popular San Bomba y el grupo de cumbia Ráfaga. La cantante de tango Dolores Solá entonará el Himno Nacional antes de los discurso de Alberto, Cristina y Lula., que hablarían alrededor de las 19.30.

En tanto, las calles están repletas de militantes. Una de las organizaciones con mayor convocatoria fue La Cámpora, liderada por el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. “Se reventó la plaza y es lo que nosotros queríamos”, dijo Máximo en una entrevista desde la las calles.

Sin dudas, los pasacalles tuvieron un lugar particular. Se destacaron los de Luz y Fuerza presente, otro de la Agrupación Encuentro Peronista, con rostros de José de San Martín, Manuel Belgrano, Juan Martín de Rosas, Juan Domingo Perón, Evita, el religioso Carlos Mugica, el sindicalista Felipe Vallese y Néstor y Cristina Kirchner, Estela de Carlotto y el Indio Solari.