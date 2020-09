Día de la Primavera con controles y reaperturas en el AMBA: las 7 noticias del día

Los bancos no venderán dólares para ahorro por cuarto día consecutivo

A casi una semana de que el Gobierno anunciara el endurecimiento del cepo cambiario y confirmara que las compras realizadas al exterior con tarjeta formarán parte del cupo de U$S 200 mensuales, los bancos aún no pudieron comenzar a vender la divisa norteamericana. Desde entonces, el mercado cambiario no se normalizó.

La restricción ocurre porque la disposición del Banco Central indica que los bancos deben controlar que aquellos que reciban acreditaciones en sus cajas de ahorro de dólares no puedan ser beneficiarios de planes o programas vinculados a la asistencia social (8,9 millones de personas que cobran el IFE).

Los bancos exigen que toda la información sea enviada lista para cargar en el sistema y no demorar el trámite.