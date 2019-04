Día del Animal: cómo construir un vínculo saludable y duradero entre chicos y perros

Todos los 29 de abril se celebra en la Argentina el Día del Animal, y como las mascotas forman parte de la vida cotidiana, BigBang habló con el adiestrador Matías Bati para preguntarle cómo se construye una relación sana entre niños y perros adultos o cachorros.

Además de indicar que es importante que la mascota y el chico se críen en libertad, en su explicación el encantador de perros aclaró que no existe una raza que sea mejor o peor para convivir con nenes, sino que todo depende de cómo se educa al perro y el trato que recibe.

“Cualquier perro puede ser para niños. Depende mucho la familia, y la adaptación que le hagas. Es un mito creer que el Golden o el Labrador son los mejores perros para estar con chicos. Eso es mentira, es algo que dicen los criaderos para vender más. No hay que juzgar nunca por la raza”, dijo al principio de la charla Bati.

Según él, cualquier mascota puede ser buena o mala para estar con chicos, ya que el comportamiento que tenga a futuro dependerá en gran medida del temperamento que tenga, y de la forma en que se lo eduque. "Desde que los perros son cachorros, sin importar su raza, tienen distintos temperamentos. Está el temperamento dominante-agresivo, dominante, equilibrado, independiente o sumiso. En general, para una familia el mejor temperamento siempre va a ser el equilibrado”, explicó.

Sin embargo, muchas veces sucede que se ignora esto, y a la hora de elegir algún cachorro, las familias se llevan a su casa el más revoltoso, lo que significa que seguramente a futuro ese perro será inquieto y demandará mucha actividad física y juegos.

“Por lo general, las familias suelen elegir a los perros por lo lindo y no por la función que van a cumplir", dijo el adiestrador, y agregó que existe el test de Campbell, el cual permite evaluar a los cachorros para poder pronosticar su futuro carácter. "El perro ideal para la familia, va a depender de esa familia también. Si va a adoptar una señora mayor, que no puede salir de su casa, y lleva un cachorro, le va a resultar muy complicado. Lo mismo con una familia que trabaja todo el día, no le va a ir bien adoptando cualquier tipo de perro. Es el perro ideal para la familia ideal”, sumó.

En relación a esto, Matías Bati indicó que los perros y los niños pueden llevarse muy bien si se los adapta y educa para que así sea. Por eso, el adiestrador recomienda que aquellas familias que tengan que sumar un perro a una casa donde ya hay chicos, dejen que jueguen e interactúen con total libertad.

"Lo mejor es que se comuniquen, un bebé y un perro se van a llevar mejor que con los adultos. Hay que tratar de no separarlos y que estén siempre cerca y no dejar de controlar a los dos, porque los chicos a veces pueden pegarle o tironearle la cola, por lo que es fundamental que los padres siempre estén cerca para cualquier cosa que necesiten ambos”, sostuvo.

Finalmente, indicó que cuando los casos son al revés, y el que llega al hogar es el bebé, lo importante es adaptar la mascota a los sonidos y estímulos del nene, como son los olores del recién nacido y sus llantos. "Se puede comprar hasta un muñeco, para ver cómo se comporta el perro. Como va a haber que eliminar en la mascota comportamientos, como que se pare en dos patas, que persiga por todos lados a la familia, que quiera tarasconear, o que se acostumbre a no dormir en la cama, lo mejor es adaptarlo", aclaró por último.