Día del Estudiante: buscarán evitar aglomeraciones y que no haya festejos masivos

El lunes empieza la primavera y se celebra el Día del Estudiante, aunque este año no debería haber festejos multitudinarios ni reuniones que superen las 10 personas en la mayor parte del país, por lo que 14 provincias se preparan para controlar los desplazamientos y evitar aglomeraciones, según indicaron las autoridades.



En Bahía Blanca, personal de la municipalidad realizará este fin de semana y el próximo lunes tareas de concientización y prevención para que los vecinos que "entiendan que el 21 de septiembre es el día de Trabajador de la Sanidad y nunca mejor momento para festejarlo que cuidándonos más", según pidió el secretario de gobierno bahiense, Adrián Jouglard.



Por su parte, la municipalidad de Punta Alta restringirá el acceso al balneario bonaerense de Pehuén Có hasta el lunes 21; al tiempo que el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, habilitó el parque municipal para los festejos del Día del Estudiante y la Municipalidad de La Plata realizó demarcaciones de círculos en parques y plaza para que la gente cumpla el distanciamiento.



En Córdoba el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) determinó que para este fin de semana, incluido el lunes 21 de setiembre, no están permitidas las reuniones sociales ni familiares, por lo tanto las propuestas para el Día de la Primavera y del Estudiante se reducen a espectáculos virtuales como el que desarrollará la ciudad mas turística de la provincia, Villa Carlos Paz, desde el boliche Keops.

Además, se montarán controles en los ingresos, balnearios y costanera para evitar aglomeraciones, advirtió a la prensa el secretario de Gobierno municipal, Darío Zeino, mientras que en la capital de Córdoba la restricción es similar y el Gobierno propuso una "Primavera en casa", que se transmitirá el domingo desde el Teatro de la Ciudad de las Artes.Por su parte, el Gobierno de Santa Fe dispuso operativos para el fin de semana y el próximo lunes: "Patrullaremos los espacios más concurridos de la ciudad", dijo el coordinador del Ministerio de Seguridad, Facundo Butos, mientras que el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón, anticipó que "se aumentarán los controles pero necesitamos de un compromiso colectivo para darle un respiro al sistema sanitario".En Mendoza, las autoridades provinciales resolvieron endurecer los controles vehiculares en los accesos de parques, plazas y paseos a partir de este fin de semana ya que la provincia se encuentra en fase de distanciamiento y, si bien está habilitado el turismo interno, no se alquilará cabañas a grupos de amigos.En San Luis, si bien se contempló la posibilidad de realizar con protocolos la tradicional y masiva fiesta del estudiante en las localidades de El Trapiche y La Florida, hoy el estatus sanitario demanda que se prohíban las reuniones y el turismo interno, debido al rebrote de casos.También en Jujuy la situación es delicada por lo que la Fiesta Nacional de los Estudiantes este año no tendrá su desarrollo habitual por la pandemia y el ente organizador programó actividades virtuales y una pintada con cupo de dos estudiantes por colegio.

En paralelo, la Policía de Jujuy planificó tareas de prevención para este fin de semana: "Vamos a reforzar los recorridos barriales", dijo a Télam el secretario de Seguridad de Jujuy, Guillermo Tejerin.



También la Policía de Tucumán desplegará un operativo durante el fin de semana que se reforzará el lunes con controles fijos y móviles en los espacios públicos, bares y restaurantes, rutas y en lugares específicos como, los parques Guillermina y 9 de Julio, la Rotonda de Yerba Buena, el Cerro San Javier y El Cadillal.



"La gente tendrá acceso a los bares pero no habrá venta ambulante ni se permitirán reuniones en grupo", explicó subsecretario de Seguridad, José Ardiles.



Desde la Policía de la provincia y las municipalidades principales de Santiago del Estero, Capital y La Banda diagramaron un operativo de control y preventivo por el Día del Estudiante que se mantendrá hasta el lunes para desactivar posibles reuniones sociales o familiares, que están prohibidas.



"En ningún caso podrán reunirse con sus compañeros y los padres deben evitar que los chicos salgan, ya que deberán responder por ellos", dijo el titular de la Dirección de Calidad de Vida de la Capital, Rubén Verón, quien pidió también a los dueños de fincas o salones de fiestas, que se abstengan de alquilarlas.

Por su parte, el Jefe de la Policía de Catamarca, Ángel Ignacio Agüero, dijo hoy a la prensa que durante este fin de semana se incrementarán los controles de seguridad con "recorridos preventivos" ante las posibles celebraciones por parte de los jóvenes y agregó que se "necesita del compromiso y responsabilidad de los padres y jóvenes".Hacia el sur del país, el Gobierno del Chubut en coincidencia con todos los intendentes determinaron prohibir la realización de festejos masivos por el Día del Estudiante: "No es grato decirlo ni hacerlo pero seremos muy estrictos en los controles para evitar contagios", dijo a Télam el intendente de Rawson, Damian Biss, en referencia a Playa Unión.En Río Negro, voceros del Gobierno local indicaron a Télam que "no se hará ningún plan de seguridad especial, sino que se va a trabajar en la concientización y prevención" mientras que la titular de Protección Civil de la ciudad de Bariloche, Patricia Díaz, remarcó a Télam que "están prohibidas las reuniones sociales. No se pueden hacer; no se hicieron ni para el Día del Niño, ni para el Día del Padre".En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto resolvió por estas horas autorizar encuentros en casas particulares, en grupos de hasta 10 personas y respetando los protocolos establecidos paras las reuniones.Por su lado, el Director de la Juventud, Nicolas Odera dijo a Télam que en la laguna Don Tomas, se llevará adelante un operativo conjunto entre personal de salud, la policía y el gobierno provincial para entregar barbijos y alcohol en gel.También en Entre Ríos se desarrollará un trabajo interministerial para establecer una agenda de actividades que comenzó el 14 de este mes con un encuentro virtual de ajedrez y cerrará el 21 con un programa especial en Radio Arte.Por último, en Formosa no habrá un operativo especial por el día del estudiante ya que los "controles son diarios", según apuntó el comisario Carlos Vera de la Secretaría General de la Policía de Formosa, que agregó a Télam que "los efectivos uniformados recorren las calles las 24 horas del día en toda la provincia".