Día Internacional del Orgasmo femenino: la importancia de conocerse y los beneficios para la salud

Brasil fue pionero en el año 2006 de interesarse acerca del placer sexual de las mujeres. Fue la Universidad Federal de Piauí que realizó una encuesta centrada en las habitantes de la región y los resultados cayeron como una sorpresa para todos, ya que el 28% de ellas confesaron que eran incapaces de llegar al orgasmo. Lejos de considerarlo como algo normal, el concejal José Arimateia Dantas Lacerda lo consideró como una problemática de salud pública y hoy, a 17 años de aquel día, se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino para concientizar sobre la sexualidad femenina.

El 8 de agosto es una fecha para dejar de lado el tabú social que se genera al hablar del placer sexual que tienen las mujeres y seguir construyendo el camino de que el sexo femenino no está creado sólo para generar placer en los varones. La importancia de aquella fecha es el saber que una mujer tiene que conocerse, conocer el cuerpo que integra, saber qué le da placer, qué no y qué es lo que quiere para sí.

Hace unos pocos meses, la Universidad de Buenos Aires realizó un estudio que arrojaron resultados totalmente preocupantes: el 30% de las mujeres no suelen experimentar orgasmos y el 12% nunca tuvo uno. Además, se demostró un porcentaje que deja en evidencia que las mismas disfrutan mucho más con personas de su mismo sexo que con varones, ya que se conocen mejor. El 86% de mujeres homosexuales tienen orgasmos durante sus relaciones sexuales y del otro lado de la cara, sólo el 65% de las heterosexuales tienen organismos durante el acto sexual.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue así como lo explicó la sexóloga Denise Regadío en diálogo con BigBang, la cual detalló que en el orgasmo y el placer sexual de la mujer se empezó hacer énfasis con el correr de los años, ya que antes se destinaba todo ese placer para el varón y no se pensaba en lo que sentía o lo que quería ella. “Celebro que hoy podamos reconocer cuando no tenemos un orgasmo, pedirlo, buscarlo y trabajar para liberarnos mentalmente y sentir el placer”, describió.

-¿Cómo definís el orgasmo?

-Es una de las fases de la respuesta sexual del ser humano, tanto en hombres como en mujeres. Algunas de las características físicas que se producen durante el orgasmo es el aumento de la presión sanguínea, por eso se nos enrojecen la mejillas y el aumento de la respiración, por lo cual nos agitamos un poco. Eso con respecto a las cuestiones físicas y teóricas. Ahora bien, el orgasmo también se considera una experiencia biológica, social y psicológica porque hay muchos factores para contribuir o posibilitar que se produzca esta fase de la respuesta sexual.

-¿De qué manera surge el orgasmo?

-Tiene que ver con un aumento de la energía sexual, la tensión, la excitación que necesita ser descargada. Si pensamos en la mujer, una variable muy importante para que se produzca el orgasmo es el tiempo. A diferencia de las personas con pene y las personas con vulva, el pene para llegar al clímax y poder tener un orgasmo y la eyaculación necesita un vaso de sangre, en cambio la vulva necesita cinco vasos de sangre. Es decir, con respecto al variable tiempo, las mujeres necesitamos cinco veces más cantidad que el varón. Por eso, para que se produzca un orgasmo en la mujer se necesita por sobre todas las cosas tiempo.

-¿Qué cantidad de orgasmos puede tener una mujer durante una relación sexual?

-En este caso, la mujer a diferencia del varón que tiene su orgasmo eyaculación y luego de eso viene un periodo de resolución que llamamos periodo refractario donde se pierde la erección y este periodo puede variar de acuerdo a la edad y otras características, la mujer así como tarda más cantidad de tiempo en llegar al clímax y llenar esa vulva de sangre, también tarda mucho tiempo más en irse la sangre. Con lo cual, si todos nuestros genitales están llenos de caudal de sangre y podemos mantener la estimulación principalmente del clítoris que es la zona y vulva destinada pura y exclusivamente al placer, la mujer tiene la posibilidad de formar una meseta, a diferencia del varón que es como un pico, la mujer se excita en forma de meseta. Entonces cuando está en su estado de máximo placer, si uno mantiene la estimulación, puede generar múltiples orgasmos. Es decir, todas las personas con vulva tienen la capacidad de tener múltiples orgasmos lo que no significa que todas lo logren ni que todas lo disfruten. No porque uno tenga cinco orgasmos disfruta más que la que tiene uno. Pero si pensamos a nivel del cuerpo y nuestra fisiología, todas las mujeres tenemos la capacidad de tener múltiples orgasmos.

-¿Cómo y cuánto influye lo mental en el orgasmo?

-Es crucial. Nuestro órgano sexual por excelencia es nuestro cerebro. Si algo no ocurre en nuestra mente, es muy difícil que ocurra en el cuerpo. Es decir que la educación, la cultura, la forma en la que nos enseñan el placer va a determinar también esta capacidad de llegar al orgasmo. Durante muchos años, el placer de la mujer quedó relegado casi al servicio del hombre, era sólo para complacerlo a él. O sino también la sexualidad era 100% ligada a la maternidad entonces nadie se ocupaba del placer de la mujer. Si pensamos en el clítoris, se estudió por primera vez completo en este siglo. Es el gran silenciado por la ciencia. Como nuestro clítoris no pertenece al aparato reproductor ni urinario, la única función que tiene en el cuerpo es dar placer, nadie lo estudió porque a nadie le importaba el placer de la mujer. Lo mental tiene mucho que ver con lo cultural y como crecemos, como nos educan y cuánto nos preguntamos y permitimos acerca del placer.

-¿Cuáles son los beneficios del orgasmo en la mujer?

-Son muchos los beneficios. El orgasmo permite descansar mejor, mejora el humor, aumenta la autoestima, reduce el estrés y es bueno para el corazón. Además, facilita la tolerancia al dolor, por lo cual tiene un efecto analgésico porque durante el clímax, se libera serotonina que es la hormona que inhibe el dolor. Por otro lado, el orgasmo también puede ser una terapia excelente si se sufre de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza, así como también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierten en alguien mucho más segura de sí misma. Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darte por enterada. Es más, actualmente se descubrió que el tener una vida sexual sana y cargada de varios orgasmos, puede influir en la salud mental de la mujer.

-¿Hay límite de edad para tener orgasmo?

-No hay un límite de edad porque la sexualidad se aprende y tener un orgasmo también. Si bien no hay límites, la sexualidad adulta va a estar relacionada con la atención que yo haya puesto con la sexualidad a lo largo de toda mi vida. Por supuesto que a medida que vamos creciendo para alcanzar los mismos niveles de excitación vamos a necesitar seguramente muchos más estímulos. Cuando uno es adolescente, con un mensaje, con una palabra, con un pensamiento, alcanza niveles de excitación altísimos y a medida que vamos creciendo necesitamos mucha más estimulación. Probablemente en la tercera edad no alcance solamente con las fantasías y a eso tendremos que sumarle la estimulación del cuerpo y realmente todos los juguetes que hay hoy en el mercado diseñados para la vulva, estimuladores de clítoris, succionadores, vienen a darnos una gran ayuda sin importar la edad.

-¿Por qué es más complejo que la mujer llegue al orgasmo a que lo haga el varón?

-Hay una realidad y es que el orgasmo del varón queda plasmado en su eyaculación, en la mayoría de los casos. Es decir, hay una prueba visible de que se ha tenido un orgasmo. Esto no ocurre en la mujer entonces, que tengamos un orgasmo o no y que el otro se entere, va a ser como yo lo exteriorizo o también si la otra persona se interesa en saberlo. Yo creo que influye muchísimo la información y también el lugar que ocupe la mujer en la cultura y en la sociedad. El hombre tiene más libertad y más acceso al placer desde más temprana edad en cambio la mujer se reprime mucho más toda esa parte placentera y eso sin dudas tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad a través de los tiempos, siempre ligado a lo maternal y volviendo a lo mental, las mujeres tenemos una multiplicidad de tareas que ocupen nuestra mente que quizás hacen que nos cueste más relajarnos y conectarnos con el placer durante un tiempo prolongado.

-¿Cuál es la explicación por la cual las mujeres suelen tener más orgasmos entre mujeres que con varones?

-No sé si hay un varón que sepa que una mujer tiene un orgasmo porque nadie nos da un orgasmo, sino que cada persona alcanza su propio orgasmo. Es una responsabilidad propia. Si hay una realidad y es que lo cultural influye mucho y en gran parte las mujeres al no conocernos, al no estimularnos tanto, nos cuesta mostrarle al otro como nos gusta que nos toquen o nos estimulen. Seguramente el varón, como sus genitales son externos, tienen acceso casi desde que nacen en cambio al mujer no. No está en contacto constante como sí lo hacen los varones y muchas veces ocurre primero un encuentro sexual con penetración antes que el orgasmo porque las mujeres no nos tocamos ni masturbamos antes. Yo creo que hoy todo eso está cambiando pero el varón antes de tener un encuentro sexual seguramente se haya masturbado muchas veces en su vida y conozca como es el funcionamiento de su pene. En cambio las mujeres llegamos a ese primer encuentro creyendo que va a venir algo que nos va hacer tener un orgasmo y es muy raro que eso ocurra en las primeras experiencias justamente por el desconocimiento del placer. El varón está en un lugar donde le cuesta preguntar y la mujer no se permite pedir por los roles impuestos de la sociedad. Todas las mujeres somos distintas entonces tal vez, el varón tiene que entender que lo que funciona con una, no funciona con otra persona. Es muy importante poder hablar pero primero me tengo que conocer. La masturbación es el camino principal y fundamental para conseguir el orgasmo.

-¿Por qué muchos orgasmos son fingidos?

-Que las mujeres finjan orgasmos tiene que ver con que gran parte de que los hombres no sepan estimular o no sepan encontrar nuestros puntos de excitación es porque hemos fingido y fingimos desde hace mucho tiempo. Cuando en la antigüedad una mujer no tenía un orgasmo o no sentía placer, se la diagnosticaba con la “frigidez”, era una mujer frígida. No se investigaba a su pareja, no se investigaba si esa mujer era feliz, si era bien estimulada o algo. No se indagaba nada. Se la trataba como una difusión directamente. Es desde ahí que las mujeres empezamos a fingir para no ser discriminadas ni catalogadas. Celebro que hoy podamos reconocer cuando no tenemos un orgasmo, pedirlo, buscarlo y trabajar para liberarnos mentalmente y sentir el placer.