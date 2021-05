Día Mundial de la Biodiversidad: "Cada hora desaparecen bosques del tamaño de 20 canchas de fútbol"

Este sábado se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad, proclamada el 20 de diciembre del 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para darle un valor significativo a la infinidad de seres humanos, plantas y animales que se encuentran sobre la tierra. Según la ONU, se trata del fruto de miles de años de evolución que incluye los procesos naturales, el dominio del ser humano y las diferencias genéticas dentro de cada especie.

Se entiende por Biodiversidad a la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, pero también incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie, como la variedad de ecosistemas (lagos, bosques, desiertos, campos agrarios) que albergan múltiples interacciones entre sus miembros (humanos, plantas, animales) y su entorno (agua, aire, suelo).

En este contexto, BigBang dialogó con Emiliano Ezcurra, reconocido activista ambiental, director del Banco de Bosques y quien supo trabajar por 20 años en Greenpeace internacional, sobre el cuidado del medio ambiente, el rol de la sociedad para combatir el cambio climático y la importancia de los gobiernos de turno para frenar la deforestación masiva, una de las causas de deterioro ambiental "más importantes" del mundo.

Desde hace más de una década, Banco de Bosques -la fundación que se dedica a salvar bosques nativos en peligro- planteó un programa de mitigación de huella de carbono, intentando compensar la emisión de gases de efecto invernadero salvando m2 de bosques nativos. "Cada vez que escuchamos la frase ´por cada hora que pasa desaparece una superficie de bosque del tamaño de 20 canchas de fútbol´ es verdad", sostuvo Ezcurra.

Con el aporte de pequeños, medianos y grandes donantes, Banco de Bosques evitó la liberación de más de 43 millones de toneladas de CO2. En las últimas semanas, esta organización lanzó la campaña “Falta Uno”, la cual tiene como objetivo invitar al público y empresas para finalizar la compra del tercer bosque en Misiones: Curvas del Urugua-i, una propiedad privada de 104 hectáreas con bosque nativo en muy buen estado de conservación.

Siendo un lote perteneciente a un terreno más grande, era el único bloque ubicado entre el Parque Provincial Urugua-i y el río homónimo. Al salvarlo se une al parque, dejando como límite legal y natural al río. Según le remarcó Ezcurra a este portal, el objetivo está muy cerca de cumplirse, por eso la ONG incentiva a partir de pequeñas donaciones para terminar de comprar y donar las propiedades amenazadas que se encuentran dentro o vecinas al Parque Provincial Urugua-i.

A partir de esta buena acción, se reduciría el “efecto borde” y de esa manera, se podría restaurar y cerrar los caminos que hoy conectan el exterior con el interior del parque, que es donde hace pocos años se cazó un ejemplar de yaguareté que estaba siendo monitoreada y está en peligro de extinción. A pesar de la prohibición, la caza furtiva es la principal amenaza que enfrenta el yaguareté en la Argentina actualmente.

Sin embargo, no es la única: la destrucción y degradación de ambientes, ya sea para extender la frontera agropecuaria o la deforestación realizada con otros fines, va reduciendo la superficie de los bosques y selvas que habita. "Se estima que el 20% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera se deben a la deforestación", resaltó el activista ambiental.

En ese sentido, resaltó que los bosques nativos generan una serie de "servicios a las comunidades locales conocidos como servicios ecosistémicos". Estos van desde la regulación hídrica, climática, hasta el turismo y, significativamente importante en tiempos de pandemia, la provisión de muchos componentes clave para la fabricación de "medicinas" que provienen de plantas presentes en muchos de los sistemas bosques del mundo.

"El mundo se enfrenta a la mayor crisis de extinción de especies"

¿De qué trata Banco de Bosques y la campaña "Falta Uno"?

- Trata de salvar los bosques en estado crítico, ese es el foco de la fundación. Armamos una especie de posibilidad de compra de hectáreas de bosques de manera minoristas. Cada vez que escuchamos la frase ´por cada hora que pasa desaparece una superficie de bosque del tamaño de 20 canchas de fútbol´ es verdad, es mucho pero se puede evitar en gran parte si neutralizamos la huella de carbono con bosques nativos en pie.

Desarrollamos el sistema de donaciones de m2 de bosques georreferenciados. Combinando el Google Earth con un software muy simple y didáctico que traza un perímetro exacto con cientos de parcelas sobre el bosque que se procura salvar. Se trata siempre de alguna de las propiedades con bosque nativo en su interior, que salen permanentemente a la venta en el mercado inmobiliario de tierras.

Banco de Bosques busca evitar la deforestación mediante la compra agrupada de propiedades con bosques nativos. Importantes empresas e incluso PyMES ya neutralizan su huella de carbono con la entidad. Se salva el bosque y todas las especies que habitan en él como consecuencia de evitar que el carbono presente en los árboles sea emitido por medio del desmonte. Bueno para la empresa, bueno para el clima, bueno para la biodiversidad.

Los bosques nativos salen a la venta para empresas que quieren eliminar dicho bosque por distintos motivos comerciales. Quienes compran estos bosques. lo hacen de manera mayorista. Es decir, de 500 a 20 mil hectáreas. Nosotros lo que logramos es una comunidad de gente que dona metros cuadrados, de manera mensual, llegando a comprar bosques nativos.

¿La deforestación es la principal causa del deterioro del medio ambiente?

- A nivel terrestre, la deforestación es una causa de deterioro ambiental y genera una gran cantidad de emisión de gases invernadero. El Acuerdo de París estableció que la deforestación es una de las causas que más genera estos gases y la extinción de especies. El mundo ya está viendo la crisis del Cambio Climático que golpea a la naturaleza, que tiene impactos en los ecosistemas, en la biodiversidad, que afecta a las comunidades y a las economías.

A nivel global, el mundo se enfrenta a la mayor crisis de extinción de especies. Por lo tanto, ampliar los Parques y Reservas de Vida Silvestre es la forma más directa de combatir el Cambio Climático. A su vez, hay que generar desarrollo local, atraer al turismo, generar trabajo a través de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), sin implicar en el territorio una competencia para otras actividades productivas.

¿Cuál es el rol de la sociedad en esta lucha y qué debería hacer para combatir el Cambio Climático?

- Hay dos tipos de formas de combatir los problemas ambientales. Por un lado, están los estructurales, es decir la presión para los estados para que implementen políticas públicas, y por otro lado los individuales, como un cambio de conducta o hábitos distintos. No se trata de ponerse una túnica y vivir en una caverna. Consumir la menor cantidad de energía posible sería un cambio a tratar.

Otro, por ejemplo, sería qué consumir en el supermercado, la agroecología es una opción de consumo muy importante. Donar una muy pequeña parte de nuestros ingresos también generaría un gran impacto. Con 20 pesos por día, la gente puede salvar los bosques. Hay muchas empresas que están neutralizando su huella de carbono.

¿Cuál es el porcentaje de gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera a causa de la deforestación?

- Proteger nuestros bosques nativos es una de las acciones más importantes en la lucha contra el cambio climático, ya que cumplen un rol fundamental al almacenar grandes cantidades de Dióxido de Carbono (CO2), contribuyendo considerablemente a mitigar el calentamiento global, claves para el control de las lluvias y la temperatura a niveles regionales.

Sin embargo, cuando estos se destruyen, ese Carbono vuelve a la atmósfera causando un doble impacto. Se estima que el 20% de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera se deben a la deforestación, seguido por el consumo de energía y transporte. Además, está asociado a la pérdida de ecosistemas y pastizales .

¿Combatir la deforestación es un tema pendiente en el país?

Sí, Argentina sigue siendo un país con deforestación elevada. Así lo demuestran las imágenes satelitales, sobre todo en las provincias del norte. Si bien hay mayor conciencia de un consumo eficiente y responsable de energía, como el uso de las luces LED en la actualidad que favorece al ahorro energético de las viviendas y oficinas, es responsabilidad del Estado provocar un cambio, incorporar las tecnologías o marcar las pautas para las grandes industrias y empresas.

Son los gobernantes los que deben promover las nuevas herramientas jurídicas para acompañar este proceso y así reducir las emisiones de carbono y la contaminación, reduciendo la desmedida generación de basura de plástico. Los gobernantes están dando la espalda a quienes no se alinean a la realidad ambiental que es urgente.

En la época de (Mauricio) Macri hubo un avance importante a nivel de parques nacionales. Es un hecho que se puede ver y tocar, ya que fueron creados a través del Congreso. Pero esto no ocurrió así en otros temas ambientales de urgencia. En argentina, es fácil criticar al ministro de Medio Ambiente cuando no tiene el busto político que debería tener, ya que no se le entrega poder político.

Acá, en este último punto, reside el deterioro ambiental real que se genera en el territorio. Argentina es un país federal y los gobernadores son a veces los responsables. La clase política no se toma enserio el deterioro ambiental, no importante su partido o referencia política.

¿Cuál es el futuro de estas APN (Administración de Parques Nacionales) con respecto al turismo de naturaleza?

Las APN son parte de la acción por la conservación de la biodiversidad, de los bosques, de las cuencas hídricas, ya que tienen el rol de resguardar cada uno de los sitios naturales que están bajo esta categoría y que gestiona Parques Nacionales. Son pequeñas Arcas de Noé, la caja fuerte de la biodiversidad de un país. Hay ecosistemas que no están protegidos para albergar a todas las especies. Es urgente generar estas áreas.

Además de contribuir a la lucha por el equilibrio del planeta, los Parques Nacionales son un motor de empleo, porque donde se abre un parque se generan puestos de trabajo, se generan emprendimientos de turismo de naturaleza, servicios, etcétera. El PN Iguazú es un ejemplo, es la estrella de todas las áreas naturales protegidas de la Argentina. También el crecimiento de empleo en el área de parques nacionales de Entre Ríos o La Rioja.

En la actualidad, siguen siendo Iguazú, Los Glaciares y Nahuel Huapi los que se llevan el 65% de las visitas de todos los Parques Nacionales de nuestro país. El movimiento del turismo de naturaleza está creciendo mucho. Esto es futuro y presente. El ingreso de divisas al país, antes de la pandemia, a través del turismo generaba 5 mil millones de dólares y todavía no desplegó todo su potencial.

De los 49 Parques Nacionales que tenemos en el país, antes de la pandemia se registraban en promedio 5 millones de visitadas que corresponden a 10 parques. Estamos aprovechando solo un 20% de todo el potencial que realmente tenemos en turismo de naturaleza.

De cierta manera, ¿la pandemia benefició al medio ambiente?

- Lo que se ha producido por la pandemia son breves recreos a falta de presencia humana en algunos lugares y menos contaminación por el bajo el uso de aviones y autos. Pero esto ocurrió los primeros meses de la pandemia y no se mantuvo. Lo que sí hizo la pandemia es marcarnos que el costo de tratar mal al medio ambiente es carísimo.

El virus es de origen zoonótico (se transmite de forma natural de los animales al ser humano) y es increíble que los gobiernos sigan como zombies y no combatan la deforestación. La pandemia está originada de un virus que proviene de un murciélago que se escapó de su ambiente natural debido a la destrucción de su hábitat.