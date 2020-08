Día Mundial de las Papas Fritas: cuáles son las mejores en Argentina y dónde conseguirlas

El 20 de agosto se celebra en todo el mundo el Día de las Papas Fritas, uno de los alimentos más consumidos en la Argentina, por su rico sabor y por la sencillez con que se hacen.

A pesar de que hoy no se puede disfrutar de ellas al aire libre en un bar por el coronavirus, lo cierto es que hay varios lugares que las venden para take away o con delivery.

El 20 de agosto es el Día de las papas fritas.

Aunque durante mucho tiempo las papas fritas se usaron como acompañamientos en los platos, lo cierto es que hoy tienen un gran protagonismo, y de hecho, cada vez crece más la tendencia de compartir con amigos o en familia unas ricas papas con cheddar y cebolla de verdeo, sobre todo acompañadas de una rica cerveza.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Una de las más ricas papas, que en general se caracterizan por su sabor inigualable, son las de Mc Donald´s, las cuales actualmente se producen en la planta de Balcarce de la empresa McCain y en la planta de Simplot, la cual está ubicada en la provincia de Mendoza.

Según explicaron desde McDonald´s, sus papas se cultivan en regiones donde las condiciones climáticas y de suelo son ideales para garantizar la calidad, mientras que además se utilizan variedades que tienen una forma alargada para obtener así los bastones finos y cortos que generalmente acompañan a las hamburguesas.

En cuanto a su tamaño, la compañía indicó que el proceso de corte se hace pasando las papas a gran velocidad por cuchillas que tiene una distribución cuadriculada, y que es por eso que se obtiene una forma homogénea.

McDonald´s tiene una de las papas más consumidas del país.

"Una vez cosechadas, en la planta productora siguen el mismo procedimiento como cuando se cocinan en cualquier hogar; primero se pelan y se lavan, para después cortarlas y secarlas", indicaron desde McDonald´s.

Del mismo modo, otro de los secretos es que en las casa de comidas las papas se reciben congeladas y luego allí se cocinan por aproximadamente 3 minutos, con un aceite vegetal, sin aditivos ni antioxidantes.

Desde la marca explicaron que los argentinos consumen alrededor de 1.000 toneladas de papas fritas por mes en los locales comestibles, y que a su vez nuestro país es el principal país exportador de papas para el mercado latinoamericano de la compañía.

Más papas

Señoras Papas es otro local de comida donde existe la mayor variedad de papas fritas, y a pesar de que ofrecen platos al paso en su local de Belgrano, acompañan sus comidas con salsas exquisitas.

De igual modo, en Nómade Bar, actualmente podes pedir muy buenas papas, no somo como acompañamiento, sino como plato.

Entre las hamburgueserías, mientras tanto, las más votadas por los seguidores del crítico especializado BurgerFacts son, por un lado, las de The Food Truck Store al estilo "crinkle", es decir cortadas de manera ondulada (y a mano).

Las de la cadena Dogg, mientras tanto, también se destacan por su perfecta cocción: doradas y crocantes por fuera, tiernas por dentro.