Día Mundial Sin Tabaco: la suba del consumo y cuál es la mejor herramienta para intentar dejar de fumar

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y las cifras de las consecuencias de su consumo han incrementado en los últimos años. Con un alza interanual del 100%, y al menos cinco subas progresivas del precio del tabaco en el último año, Argentina es el quinto país de mayor consumo de Latinoamérica según la OMS.

El Ministerio de Salud de la Nación compartió el número de víctimas fatales a causa del consumo del tabaco, y reveló que en Argentina mueren unas 45.000 personas por año por enfermedades producidas por el cigarrillo. Esto representa el 14% de todas las muertes en el país.

Además, según las estadísticas, los consumidores de tabaco viven en promedio 10 o 15 años menos que las personas que no son fumadoras. Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un informe durante el 2020, el cuál indicó que en Argentina, el 18% de los jóvenes de 13 a 15 años fuman cigarrillos.

Respecto a esto, la Jefa de Neumonología del Hospital de Clínicas y profesora de la Universidad de Buenos Aires, Ana Putruele, M.N 55966, reveló: “Lo que dicen las cifras realizadas por diversas encuestas, es que respecto a los niños de 13 a 15 años, hay un 20% de fumadores con un leve incremento hacia las mujeres de esa edad. Podría decirte que hay cifras del año pasado, que indicaron que en la Argentina hay aproximadamente nueve millones de personas que tienen el hábito tabáquico”.

“Nosotros sabemos que el tabaquismo es una enfermedad adictiva y crónica, ya que una de las sustancias más adictivas es la nicotina. La nicotina da una sensación placentera que actúa a nivel cerebral y afecta de manera tal que la sensación y el estado de ánimo mejora al fumar. Por eso es tan difícil dejar el cigarrillo”, indicó Putruele.

Por otra parte, en base a las enfermedades consecuentes del tabaco, la doctora informó: “Lo más frecuente es ver los tumores en los pulmones, pero también en la garganta, en la faringe, en la vejiga, en el recto y en el cerebro, producto del hábito tabáquico. Además, otra de las consecuencias más vistas son las enfermedades muy prevalentes como el epoc, que en su 90% lo tienen los fumadores. Tanto hombres como mujeres. Son los que andan con mochilas de oxígeno, que necesitan para poder vivir”.

Consecuencias de vivir con un fumador

“Los convivientes o los que están con un fumador cercano, ya sea en el trabajo o en una casa, también se ven afectados, aún así no fumen. Esto es así ya que el humo que larga el cigarrillo o una pipa tiene altas sustancias tóxicas que pueden causar cáncer. Esto es fumar involuntariamente. Inclusive, en el caso de los niños que tienen padres que fuman al lado de ellos, pueden tener o desarrollar problemas pulmonares. Ya sea inflamación de los bronquios, asma, silbidos en el pecho. Es muy frecuente ver esto. Las adicciones también se heredan”, afirmó Putruele.

Puntos claves a tener en cuenta a la hora de dejar de fumar

“Dejar de fumar es una de las cosas más difíciles de encarar. Pero no es algo imposible de hacer. Hay que establecer pautas para dejar de fumar. Nosotros tenemos test para determinar cómo manejar la situación de cada paciente. Hay que ver si el paciente está o no motivado para dejar de fumar”, explicó la especialista.

Además, la neumóloga desarrolló: “Debería haber un plan que le permita al paciente estar motivado y concentrado en lo que quiere hacer. Algo que se tiene que hacer con un profesional. Hay pasos. Por ejemplo, le decimos al paciente que fije una fecha en el calendario que sea significativa para dejar de fumar. El paciente se tiene que preparar con un tiempo prudencial. No lo puede dejar de un día para el otro porque eso es difícil de hacerlo. Lo que sí, nosotros hacemos un cuestionario en el cual se eligen cuales son los motivos que tiene o que quiere el paciente para dejar de fumar”.

“Tiene que identificar cual es el desencadenante y porque las ganas de fumar. Hay que prepararse para luchar contra las ganas y el deseo de fumar. Hay que tener ayuda y eso lo hacés con gente amiga, con profesionales. A veces se debe recurrir a la terapia cognitivo conductual y nosotros sugerimos un plan de acción, en el cual el individuo debería hacer ejercicio, salir a caminar. También masticar chicles, e ir disolviendo de a poco. Esos chicles van disminuyendo de a poco el consumo de la nicotina. También es bueno tener las manos ocupadas. Beber mucha agua, hacer ejercicios de respiración profunda. Estar en lugares en los que no está permitido fumar”, dijo Putruele.

La especialista consideró que hay un gran peso emocional en el consumo del tabaco: “Un gran motivo de los fumadores son las causas emocionales. Ya sea por algo alegre, o para intentar escapar de situaciones negativas. El fumar también está relacionado con lo social, tomar alcohol, mirar una película, hablar por teléfono, estar en un bar o en un concierto. Los síntomas de la abstinencia pueden ser difíciles. Por eso hay que prepararse para luchar. Hay que tratar de estar en contacto con los profesionales. El sentir que uno se siente mejor, que puede respirar mejor, es lo que vale la pena de dejar de fumar. Es lo mejor que te puede pasar”.

El peligro del cigarrillo electrónico

“De la misma forma hay que tener cuidado con el cigarrillo electrónico o vaporizador que no sirven. No sabemos qué sustancias tienen. Hay sustancias de las cuales forman parte de esto, que son tóxicas. Algunos tienen vitamina E, que el pulmón no está preparado para absorber. Entonces tampoco es sano el uso del cigarrillo electrónico. No es algo normal y no está aprobado”, concluyó Putruele.