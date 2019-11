Dijo que si ganaba Alberto iba a pasearse en tanga con chori y champagne... ¡y cumplió!

Mientras comienza a oírse la inconfundible música de La marcha peronista en la no menos inconfundible voz de Hugo del Carril, el hombre toma del pico un trago de champagne y comienza a sacarse la bata, mientras sus amigos ríen. Cae la bata y wl hombre queda en una diminuta tanga roja. Dice "No vuelven más" y empieza a caminar, con un choripán en la mano y la botella de champagne. La marcha peronista y dos amigos lo acompañan durante todo el recorrido, "No vuelven más", insiste una y otra vez. Sus amigos se ríen como locos. El insiste. No vuelven más. Viva Perón, señores.

Jajajjaja que genial jajajja.

Cumplió su promesa dsp de la victoria del Frente De Todos y se paseó en tanga, con un champán y un chori jajajja.

Que hdp!

Al Grito De No Vuelven Más y con La Marcha Peronista de fondo✌🏽

😂😂😂 pic.twitter.com/cO9rij2NNu — Sergi☀️ (@maximil

Es evidente que ha hecho una promesa, algo así como "Compañeros, yo les prometo que si gana Alberto me paseo en tanga por el barrio con un chori en la mano y una botella de champagne en la otra". Es evidente, también, que ha decidido cumplir. Sucedió en Banfield, y cualquiera apostaría a que al vecino peronista no le costó nada respetar su palabra: parece, más bien, haber tenido una de las grandes alegrías de su vida.

