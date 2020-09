Dime qué día escribes y te diré qué tipo de chongx eres: el viral del momento

¿Conociste a alguien y le estás escribiendo en este momento? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que el día de la semana que le escribas a la persona por la cual tenés un interés romántico o puramente físico de por medio dice mucho de vos? Quizás nunca lo consideraste, quien escribe estas líneas tampoco. Pero recientemente un audio (que también tiene su correspondiente video, claro está) que se volvió viral demuestra que el día en el que le escribís a la otra persona determina no sólo tus intenciones, sino también el tipo de persona que sos.

El viral del domingo empezó a circular furiosamente por grupos de WhatsApp y como no podía ser de otra forma en BigBang rastreamos a la persona que lo ideó y plasmó. Se trata de @sobrebustos (así la pueden buscar en Twitter e Instagram) de quien no revelaremos el nombre. En una charla con un amigo, que también logramos contactar pero cuya identidad no revelaremos tampoco, estaban hablando sobre cuál es el mejor momento para escribirle a un interés romántico.

En el medio de ese diseño de estrategia, @sobrebustos sostuvo su tesitura de qué si le escribís a una persona en determinado día, no sólo deja entrever las intenciones que tiene el emisor para con el receptor sino también que habla de qué tipo de persona es el que tipeó el mensaje.

Los lunes, por ejemplo, suelen escribir las personas más románticas. Son aquellas que estuvieron todo el fin de semana pensando en la otra persona en cuestión. Son los que generan, según la autora de la teoría, más ternura por su sensibilidad.

El o la que escribe el martes es “millennial” debido a que por lo general las personas que tiene responsabilidades laborales suelen estar muy atareadas los martes y por ende no tienen tiempo para poder pensar en concretar un encuentro romántico o solamente de sexo. Pero hay una salvedad. Según @sobrebustos las personas que escriben ese día son “ñoquis, desempleados o youtubers”.

Los miércoles suelen escribir los mejores. “Son los más piolas”, según la autora. Te escribe para cortar la semana, ofrece una salida con diversión garantizada e incluso con conexión con la naturales, sobre todo hierbas.

Y como en toda familia tiene que haber una oveja negra. Ese es el o la de los jueves. Solamente quiere salir o “dársela en la pera”. Incluso tiene los boliches característicos de ese día de la semana.

Llegado el fin de semana, las fieras se lanzan a más no poder. El o la que escribe el viernes no sólo mensajeó a esa persona en particular, sino al menos a otras cinco. Es decir, seis en total. Sus intenciones son netamente sexuales y no quiere dejar el fin de semana sin que pase la oportunidad de saciar su apetito sexual. Por ese motivo, según @sobrebustos (que aclaró nuevamente que no desmerece a ninguno de los que califican en esta clasificación) buscan “tirar anzuelos en varios lugares”.

El o la que escribe el sábado es similar a la persona que lo hace el viernes, incluso en la cantidad de destinatarios, pero se caracteriza por una cuestión: ya tiene planes. Es decir que busca concretar un encuentro para después de terminar con su actividad ya pactada. “Quiere algo post el plan. Por más que estemos en cuarentena, algo va a ser”, explicó @sobrebustos.

Quien escribe el domingo es el personaje más peligroso de los siete. “Es el que te escribe porque está aburrido, ni siquiera lo hace porque está caliente”, explicó. ¿Por qué reviste de peligrosidad? Porque básicamente está al borde de la depresión a lo que se le suma la noción de que pasó el fin de semana y no hizo nada. En su mente no está, incluso, concretar un encuentro sino básicamente tener una interacción social con otra persona.