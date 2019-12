Diputados trata las leyes de Emergencia, Cristina viaja a Cuba y la denuncia a Pablo Rago: las 7 noticias para empezar el día

Diputados tratará el proyecto de Solidaridad, aunque Cambiemos anunció que no dará quórum

A partir de las 9 se realizará un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General para tratar el paquete de medidas económicas que ingresó el martes a la Cámara de diputados, y que incluye la emergencia económica, sanitaria, la implementación del “dólar turista”, la suba de las retenciones y el recargo a la compra de divisas para ahorro, el congelamiento de tarifas por seis meses y la cancelación de la fórmula previsional vigente, así como dos subas por decreto para de $5.000 para jubilados, entre otras.

Asistirán los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de Trabajo, Claudio Moroni, de Salud, Ginés González García, de Desarrollo, Daniel Arroyo y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Luego pasaría al recinto, donde Cambiemos adelantó que no dará quórum en la sesión de mañana y que si el Frente de Todos consigue iniciar la sesión, votarán en contra.

En línea con el Gobierno, Kicillof también presentó una ley de Emergencia económica

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió a la Legislatura de la Provincia un paquete de medidas económicas para declarar la Emergencia económica, social, productiva y energética, así como extender la emergencia en Infraestructura, Administrativa y Tecnológica, Penitenciaria y en Servicios Públicos, que había sido aprobada durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

Kicillof busca que el proyecto sea aprobado mañana, aunque cuenta con una dificultad: requiere de dos tercios de los votos. El proyecto habilita a los ministerios de cada área a formalizar contratos, redistribuir partidas de presupuesto, reorganizar recursos y contratar servicios y suministros sin abrir licitaciones.

Alberto Fernández se reunirá con la Iglesia por primera vez tras la aplicación del protocolo de aborto legal

El presidente recibirá esta mañana en la Casa Rosada a la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina, en el que será el primer encuentro desde que asumió como presidente. Alberto Fernández tiene previsto encontrarse con Oscar Ojea, en una reunión de la que participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el canciller Felipe Solá y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri.

Será la primera reunión desde que la semana pasada el ministro de Salud, Ginés González García, puso en vigencia el nuevo protocolo que regula cómo y quién puede acceder a una interrupción legal del embarazo, lo que provocó fuertes críticas de parte de la Iglesia. Al mediodía, Fernández participará de la Asamblea Anual de la Asociación Empresaria Argentina, donde participarán CEOs y dueños de las firmas más importantes del país.

Cristina Kirchner fue autorizada a viajar a Cuba para pasar fin de año con su hija Florencia

La vicepresidente Cristina Kirchner había solicitado permiso para viajar a Cuba la semana pasada, ante el Tribunal Oral Federal N° 2, que la juzga por supuestos delitos de corrupción en la obra pública, y el Tribunal Oral Federal N°5, que tiene previsto comenzar en los próximos meses un juicio por el caso Hotesur. Viajará el 28 de diciembre y regresará a Buenos Aires el 12 de enero.

Se trata de la octava vez que Cristina solicita permiso para viajar a La Habana a visitar a su hija Florencia, quien realiza en la isla un tratamiento médico desde febrero pasado. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, debió informar dónde se hospedará y aportar copia de los pasajes.

Los colectiveros levantaron el paro y desde anoche se normaliza el servicio en 60 líneas

La medida de fuerza de los trabajadores del Grupo Dota se extendió un día y medio y había desatado una feroz interna y una batalla campal en el edificio de la Unión Tranviario Automotor (UTA). El acuerdo se alcanzó anoche, y desde pasada la medianoche los colectiveros de cerca de 60 líneas comenzaron a retomar sus actividades.

Desde la medianoche volvían a circular con normalidad las unidades de las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 78, 79, 84, 87, 91, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 134, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177 y 188. Y en la Provincia, las líneas 256, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429 y 435.

Copa Libertadores 2020: River enfrenta al San Pablo y Boca a un equipo dirigido por Ramón Díaz

El sorteo de la Copa Libertadores se realizó anoche, y el equipo de Marcelo Gallardo quedó en un grupo complejo: deberá viajar a Ecuador y Perú, en altura, para enfrentar a Liga de Ecuador y Binacional de Perú. Luego, se medirá con el San Pablo, el poderoso conjunto brasilero. El último subcampeón de la Libertadores logró clasificar a la fase de grupos el viernes pasado tras ganar la Copa Argentina.

Por su parte, Boca se metió en la Libertadores del año que viene gracias a asegurarse el tercer lugar en la Superliga. Se enfrentará contra Libertad, el equipo que dirige el ex DT de River, Ramón Díaz, el Caracas FC y un equipo todavía no confirmado.

Una mujer denunció por abuso y violación al actor Pablo Rago

Érica Basile, una mujer a la que Pablo Rago había contactado para un trabajo en el área de limpieza, relató que en 2015 fue abusada y violada. La denuncia fue presentada en la Comisaría N° 11 de la Ciudad, y es investigada por el Juzgado Criminal y Correccional N° 54 de la Capital Federal. Afirmó que antes de la violación el actor y conductor televisivo le pedía fotos desnuda.

“Luego de un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien. Yo estaba en una mala situación, me estaba separando, me dijo ‘contás conmigo’ y a los pocos minutos empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas. Luego logró calmarse y después hubo una relación sexual no consentida”, relató la mujer de 34 años.