Discriminación, acoso laboral y sexo oral por la fuerza: las otras acusaciones contra Axel

En las últimas horas Axel quedó en la mira de la Justicia, después de que este miércoles una joven rionegrina lo denunciara por abuso sexual simple. Aunque esta es la primera acusación formal contra el artista, otras mujeres también contaron que vivieron episodios incómodos con él hace varios años.

La polémica con respecto al comportamiento del cantante surgió algunas semanas atrás, cuando en redes compartieron un video en el que se lo ve muy cerca de Tini Stoessel en un móvil que brindaron junto a otros famosos desde España sobre el Festival Únicos, que se llevaba a cabo esa misma tarde.

En medio del vivo, las cámaras captaron un extraño momento en el que el cantante abraza a Stoessel para poder acercarse a hablar por el micrófono, y tras ese gesto, ella se aleja y le saca la mano a su compañero con una cara que expresa cierta incomodidad.

La situación provocó que muchos salieran a criticar al cantante fuertemente, por lo que finalmente "Tini" decidió sacar un comunicado para indicar que con su compañero de escenario "tiene una gran relación" y que de ninguna manera sintió incomodidad durante la nota que brindaron.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, porque tras esa grabación, la periodista Paula Galloni, panelista de Pampita Online, reveló que ella vivió una situación también muy incómoda con el cantante.

“Yo tuve una situación incómoda con Axel. No sufrí un abuso. Fue una situación incómoda durante una entrevista”, dijo y comentó que por ese entonces ella tenía solo 19 años, y que a pesar de que el momento fue complejo, pudo frenarlo a tiempo. Aunque no quiso revelar muchos detalles de lo que pasó, finalmente aceptó que él quiso besarla a la fuerza, y que por suerte logró escapar de la situación.

Del mismo modo, la modelo Carolina Molinari hace pocos días recordó en el programa Hay que ver una desagradable situación que vivió con el cantante hace casi 15 años, cuando fue elegida para protagonizar un videoclip de Axel. "Empezamos a grabar el video, yo tenía que estar parada y el atrás mío cantándome al oído. En un momento me dijeron 'bueno sacate los zapatos', después 'bueno sacate las ojotitas'. Viene el director y me dice 'hay un problema', '¿cuál es el problema?', 'Axel me dice que tenés un grano acá (en la mejilla)'. Y era mentira, yo no tenía ningún grano. Entonces le dije 'no, bueno, si hay un tema con la altura está todo bien'”, contó, y agregó que al final la echaron sin pagarle.

En relación a la supuesta existencia de más casos, varios usuarios de redes sociales trajeron a colación testimonios anónimos de tiempo atrás en los cuales fans de Axel revelaban también episodios de acoso.

Así, una de ellas señaló que, a pedido del cantante, fue a visitarlo a un hotel con una amiga y que al recibirlas, él se habría quitado la ropa para luego pedirles un masaje al que ellas habrían accedido. Sin embargo, momentos después les demandó sexo oral insistentemente ante lo cual las jóvenes abandonaron el lugar.

A los que me preguntan, el año pasado Axel tuvo varias denuncias de acoso sexual (fans, o gente que trabajo en programas con el), pero no tuvo la relevancia necesaria y nadie le dio pelota Aca dejo algunas pic.twitter.com/46n5fBaLtv — P🆎lo  (@pabloschi) September 23, 2019

En medio de estas acusaciones, la más grave llegó en las últimas horas, cuando una joven que aún no quiere revelar su identidad, lo denunció por abuso sexual simple. Desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro explicaron que por el momento el abogado de la víctima trabaja junto a la fiscalía para obtener evidencias y avanzar en la causa.

"Se informa que el día 16 de octubre se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como 'Axel' que, según el relato de la víctima, se trataría de un abuso sexual simple y habría ocurrido en 2017", indicaron.

El descargo de Axel

Luego de la ola de rumores que se generó por lo que pasó con Tini Stoessel, finalmente el cantante decidió romper el silencio, y en una entrevista que brindó para Infobae, explicó que lo que vivió con su compañera de La Voz Argentina fue una confusión a la que no le dieron importancia.

"Si ves el video, no tiene nada grave o malintencionado en absoluto. Pero bueno, después me sentí tranquilo porque sé cómo actúo, y cómo soy y qué principios tengo en mi vida", dijo y agregó que las criticas fueron muy movilizantes porque nunca protagonizó un escándalo ni vivió una situación parecida.

"Un día hasta lloré, lloré porque me preguntaba por qué. Entiendo que la sociedad puede estar con una dinámica más violenta últimamente, o no sé, pero me preguntaba por qué y volvía siempre a la tranquilidad que me da estar en paz conmigo", agregó.