Disputa en Córdoba: ganó 44 millones en el Quini, pero una compañera de trabajo dice que la boleta era de ella

El miércoles 16 de octubre, la fortuna tocó a la puerta de Eduardo Martí. De manera sorpresiva, el empleado en los Tribunales cordobeses de Villa Dolores de 58 años, de tres hijas y tres nietos, se hizo acreedor de 44 millones de pesos en el Quini 6 Tradicional.

“Estaba viendo un programa de televisión. Estaban dando la noticia de que el Papa había canonizado un nuevo santo. No me acuerdo el nombre, era un cura. El periodista dijo que un santo nuevo es muy milagroso y que hay que pedirle. Entonces, yo pensé: 'Haceme ganar el Quini 6'".

Según contó, a los cinco minutos de aquel deseo lo llamó un familiar para avisarle que habían salido sus números. La combinación de números en cuestión era: 03, 10, 11, 20, 25 y 30. Y si bien la boleta ganadora es una, Eduardo aseguró en ese entonces que el premio lo iba a compartir con una compañera de trabajo, con quien jugó el afortunado ticket.

El premio de la jugada número 2715 del 16 de octubre era de 44.152.476,34. Descontados los impuestos, Eduardo y su compañera recibieron más de 15 millones de pesos cada uno. Y con su parte, Eduardo pensó –según contó en distintos medios cordobeses- en comprar un departamento para “que quede, para mí, para mis hijas".

Pero las cosas comenzaron a complicarse en las últimas horas. Victoria Castellano, la mujer con la que el ganador habría compartido la boleta de la suerte, salió a aclarar que, en realidad, los números sorteados los había elegido ella, desmintiendo los dichos de Eduardo, quien había sostenido que siempre jugaba los mismos números al Quini.

Según la versión de la mujer, ese día no pudo ir ella a apostar por sus obligaciones laborales, por lo que le pidió a Eduardo que jugara por ella. El hombre accedió, compró la boleta del Quini que le indicó Victoria y le dedicó algunos pesos al Loto. Para no confundirlas, a la de su compañera le puso "nenas" y a la suya –la del Loto- la tildó como "Edu".

¿La razón de los particulares nombres? Los números 03, 10, 11, 20, 25 y 30 del Quini habían sido elegidos por las hijas de Victoria. Pero Victoria –que había elegido los números del Quini y del Loto- le aclaró a Eduardo que si salía "Edu" el dinero se repartía, pero si salía "Nenas" el premio era completamente para ella y sus hijas.

Sin embargo, la mujer cuenta que al conocer la noticia se comunicó con Eduardo, a quien le aclaró que ella y sus hijas habían ganado y no él. "Lo llamo y me dice ‘ganamos con la boleta de las nenas’. Y yo le dije ‘No, ganamos mis hijas y yo”, le dijo. La respuesta del cordobés fue corta y muy concreta: “No doctora, al boleto lo tengo yo, así que por favor compartamos 50 y 50”.

En diálogo con Radio Juntos 94.1, emisora de Villa Dolores, la mujer sostuvo que Eduardo “es un gran compañero de trabajo. Siempre suele salir a hacer trámites y por eso le pedí que vaya a la agencia. Si no era por él, ese día no jugaba y nadie iba a ganar el premio”.

Finalmente, Victoria habló con sus hijas y entre ellas acordaron repartir el premio con el empleado en los Tribunales de Villa Dolores. Con escribano de por medio, Victoria recibió un depósito de 32 millones de pesos en su cuenta, cifra resultante del premio tras los descuentos impositivos. De ese monto, la mitad exacta fue para Eduardo.

“Yo no quería aparecer porque no me parece que sea necesario exponerse. Quiero agradecerle a Eduardo porque lo único que le pedí en medio de su euforia fue que no me nombrara, y a eso lo respetó siempre. Me parece que tiene que terminar como un buen momento, como una alegría”, expresó Victoria en el diálogo radial.

Pero las cosas no fueron así, según el propio Eduardo. "Ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quini y yo la del Loto, pero el premio era compartido", retrucó en el noticiero cordobés El Doce.

"Me dice 'gané yo o ganaste vos'. Y le dije 'doctora, acá jugamos a medias salga quien salga'. Ella me decía que no me iba a dar. Ahora quiere hacerse como que me donó dinero, a mí no me donó nada. Ella metió la pata, sino no sé si me hubiera dado plata, ahora dice que es buenita".

Al final, Eduardo no tuvo reparos en ir contra su socia de premio y, enojado, sentenció: “Ella no cuenta que una noche fue a casa con una de las hijas y me tiró como queriéndome trabajar la psiquis. Está mal, está equivocada, debe tener esclerosis porque se olvida que hablamos que era a medias". ¿Quién tiene razón para vos?