Djokovic admitió que mintió y aún hay 23.000 usuarios sin luz: las noticias del día

Djokovic admitió que su manager mintió cuando completó la documentación para ingresar a Australia

El tenista serbio y número uno del Mundo, Novak Djokovic, salió a responder a las acusaciones por parte del Gobierno de Australia sobre inconsistencias y mentiras en su declaración jurada para ingresar al país. Cabe recodar que el deportista se negó a explicar si se encontraba vacunado o no contra el Covid-19 para ingresar a Melbourne en busca de disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

En ese contexto, fue demorado, se ordenó que sea deportado, apeló a la medida y ganó la batalla legal por una serie de errores que cometieron las autoridades en ese proceso. Luego de esto, el Gobierno inició una investigación para determinar si efectivamente Djokovic no había mentido en su declaración jurada.

“Concurrí a un partido de básquetbol en Belgrado el 14 de diciembre, después del cual se supo que había un grupo de personas contagiadas de Covid. A pesar de que no tenía síntomas, me hice un test rápido que dio negativo, y luego, para ser más cauteloso, me sometí a un PCR oficial ese mismo día. El 17 concurrí a un evento de tenis en Belgrado, para reunirme con niños, y previamente me hice un examen de antígenos que dio negativo. Estaba asintomático, me sentía bien, y no me enteré del positivo del PCR hasta después de ese encuentro”, remarcó Nole en su comunicado.

“Mi manager se disculpa por haber tildado de manera incorrecta sobre el viaje previo que hice antes de acudir a Australia. Esto fue un error humano, para nada deliberado. Vivimos tiempos difíciles dentro de la pandemia y son cosas que pueden suceder. Hoy, mi equipo le dio información adicional a las autoridades australianas para aclarar este asunto”, agregó en otro de los pasajes.