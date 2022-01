El error de Migraciones por el que Djokovic ganó la batalla: "Gracias por mantenerme fuerte"

El tenista y número uno del mundo Novak Djokovic obtuvo una victoria legal contra el Gobierno de Australia luego de que intentaran deportarlo por no informar si estaba vacunado contra el Covid-19, uno de los requisitos necesarios para entrar a ese país, en el marco de varias declaraciones que realizó en donde expuso su postura antivacunas.

El serbio viajo a Melbourne para empezar su preparación para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año que busca ganar por décima vez en su carrera, y se benefició de un error que cometieron las autoridades de migraciones que lo retuvieron cuando llegó al aeropuerto. En concreto no le dieron tiempo suficiente para analizar la situación con sus abogados en ese momento.

Es que las normativas australianas establecen que en el caso de las personas cuyo visado es cancelado deben contar con tiempo suficiente para consultar a sus abogados al respecto antes de que se tome cualquier tipo de decisión. En el caso del tenista a los pocos minutos de que se le avisó que su visa había sido cancelada por motivos sanitarios, fue trasladado a un hotel en donde quedó retenido.

Con ese argumento, el juez Anthony Kelly falló a favor del tenista. Y el Gobierno, que ya adelantó que esto no significa el fin de la disputa sanitaria contra el deportista, aceptó el fallo y no lo apeló, cuando cuenta con mecanismos legales para hacerlo. ¿El motivo? De acuerdo a lo que informó la prensa local las autoridades de la administración de primer ministro Scott Morrison, que busca su reelección este año, al no apelar la medida aceptaron que cometieron un error de procedimiento con Djokovic.

No obstante ello se espera que en las próximas horas las autoridades del país tomen algún tipo de decisión al respecto. Sobre eso se espera que trabaje el ministerio de Inmigración, a cargo de Alex Hawke, aunque no se dieron más precisiones.

“Tras la determinación de hoy del Tribunal de Familia y Circuito Federal sobre una base procesal, queda dentro de la discreción del Ministro de Inmigración Hawke considerar cancelar la visa del Sr. Djokovic bajo su poder personal de cancelación dentro de la sección 133C (3) de la Ley de Migración”, manifestaron de dicha cartera en un comunicado de prensa. “El Ministro está considerando el asunto actualmente y el proceso sigue en curso”, agregó el comunicado.

Por este motivo es que se sospecha que Djokovic sería deportado e incluso se especula con que pueda tener prohibido el ingreso a Australia por tres años. Sobre eso también tienen sospechas la familia del tenista, lo que motivo varias declaraciones y expresiones en las redes sociales.

Poco después de conocida la noticia, Djokovic fue a entrenarse y hasta dejó un mensaje en sus redes sociales. “Por ahora no puedo decir más, pero GRACIAS a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte”, publicó Djokovic en Twitter.

“Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos”, publicó.