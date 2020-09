Dólar: qué pasará con Netflix, Spotify, los videojuegos y las apps tras el anuncio del Gobierno

Tras las modificaciones en la compra de dólares anunciadas el martes por la noche por el Banco Central, una de las dudas que invadió a miles de personas es qué ocurrirá con el pago de los servicios digitales o de streaming como Netflix, Amazon Prime, los juegos de la PlayStation o Gmail. ¿Estarán alcanzados o no por la nueva restricción cambiaria?

La respuesta no igual para todos, sino que dependerá de cada servicio contratado. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, confirmó que los servicios estarán en incluidos en la disposición que indica que los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual de U$S 200 permitidos que rige desde hace un año.

Si forma parte o no del cupo de U$S 200 y si se cobra el recargo del 35 por ciento extra a cuenta del pago del impuesto a las Ganancias dependerá de cada servicio y cómo sea facturado. El caso paradigmático es Netflix, posiblemente uno de los servicios de streaming más contratados en el país: la empresa no cobra el servicio en dólares desde 2017, aunque por razones técnicas en muchas tarjetas aparece como transacción internacional y se hace la reconversión de dólares a pesos, calculado el día del cierre de las tarjetas.

Eso ocurre porque algunos bancos emisores de tarjetas al recibir una transacción internacional de esas características hacen su conversión al dólar del día e incluyen en ese resumen el impuesto PAIS del 30 por ciento, dispuesto en diciembre. ¿Qué hacer si el servicio aparece en dólares? Reclamar al procesador de los pagos (la tarjeta) o hacer la contratación a través de un operador online.

Lo mismo ocurre con otros servicios de streaming digitales contratados al exterior, como Spotify o Amazon Prime Video. Los dos tienen los servicios pesificados e incluso cuando se intenta hacer una nueva contratación los valores que aparecen en el sitio web oficial figuran en pesos y no en dólares.

Pero no todo es buena noticia, porque hay otros servicios digitales que sí pagarán el recargo y que además “comerán” parte del cupo de los 200 dólares que se pueden comprar por mes para atesoramiento. Un caso son las aplicaciones pagas del App Store de Apple, que sí se facturan y cobran en dólares y que se descontarán del cupo permitido por cada mes por el Banco Central.

También quedarán alcanzados los servicios digitales de Google Drive o Gmail, así como también la compra de almacenamiento en la nube, como ocurre con Dropbox o los planes pagos de WeTransfer, que se facturan y abonan en la divisa norteamericana y por lo tanto se facturarán en esa moneda.

Algo similar ocurre con la compra de juegos para la PlayStation o Epic Games, que se facturan y cobran en dólares.

“A partir del 1° de septiembre los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjeta de débito o crédito se tomarán a cuenta del cupo mensual de 200 dólares. No habrá tope al consumo con tarjetas: cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes”, expresó ayer el Banco Central.