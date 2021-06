Dolor en Córdoba: una abuela y su nieto murieron de coronavirus con tres días de diferencia

Detrás de cada cifra, hay una historia, un rostro y una familia. Esta vez, el dolor llegó a Córdoba. Puntualmente a la pequeña ciudad de Oncativo, donde el coronavirus le arrancó la vida a dos personas y esa noticia conmueve a todos.

María Celia Staffa de Jury tenía 78 años. Su nieto, Agustín Jury tenía 25. Hacía dos semanas había dado positivo de coronavirus y fueron aislados. Pero sus cuadros se agravaron en poco tiempo y debieron ser internados. Fueron llevados al Hospital Pasteur.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Su familia aguardaba con esperanza que ambos se recuperarán. Pero los partes médicos diarios indicaban que sus cuadros eran cada vez más complicados. María Celia y Agustín desarrollaron neumonía bilateral y primero usaron mascarilla y luego debieron ser intubados.

La tristeza se hizo realidad cuando la abuela murió el 9 de junio. Desde las redes sociales, su hija Yazmín Jury, le escribió un hermoso posteo para recordarla. "Así siempre, con el dedito para arriba, mostrando que todo estaría bien, para que no nos preocupásemos", publicó, junto a una serie de fotos.

Y completó: "Siete días atrás, última foto juntas, sin saber lo que pasaría después pero juntas. En mi corazón estarás siempre, en los valores y enseñanzas que nos dejaste, nos diste todo hasta el final. Hasta siempre, hasta cuando Dios lo disponga".

Nadie podía imaginar que el sábado 12 de junio, apenas tres días después de despedir a María Celia, el joven fallecería por COVID-19. El golpe fue terrible. En Facebook, Guillermo Jury, el padre de Agustín, escribió: "Tantos momentos se me vienen a la memoria, tantos recuerdos, me enseñaste a ser padre a corta edad, tenías tanto para dar y te fuiste, dejas un espacio imposible de llenar para todos los que te amamos, intentamos buscar una explicación pero no existe, tampoco el consuelo".

Junto a una serie de fotos, el hombre finalizó la despedida de la siguiente manera: "Hoy nos tocó decirte hasta siempre porque siempre estarás aquí, en cada asado, en cada broma, en cada instante, dicen que solo mueren los que se olvidan y vos vas a vivir siempre en mi. Te amo, te voy a extrañar, perdón y gracias".



Por su parte, el club Unión de Oncativo escribió en sus redes sociales un recuerdo para el joven, que era papá de un nene llamado Valentín: "Sub comisión y todo el grupo de básquet acompaña a uno de nuestros deportistas de categoría mini Valentín Bustos, su mamá y familia Jury en este difícil momento por la irreparable pérdida de Agustín Jury, papá de Valentín. Fuerzas para toda la familia".

El mismo fin de semana en el que Jury murió, la Policía de Córdoba desarticuló 169 fiestas y reuniones sociales, que se encuentran prohibidas ya que se encuentran en Alarma Epidemiológica por la alta cantidad de casos de coronavirus.

Según la Municipalidad de Oncativo, en la ciudad se registraron en las últimas 24 horas, 33 nuevos casos, lo que eleva el total de contagios a 2.880. Las muertes por coronavirus, en tanto, fueron 34. Dos de ellas fueron las de la abuela y su nieto, que conmueven a toda la provincia.