Dolor: murió de un infarto el padre de Emiliano Sala

El padre de Emiliano Sala, el futbolista que murió a mediados de enero cuando la avioneta que lo trasladaba de Francia a Escocia se estrelló en el Canal de la Mancha, murió esta madrugada de un infarto en su vivienda de localidad santafesina de Progreso.

Horacio Sala sufrió un fuerte dolor en el pecho en plena madrugada y si bien alcanzó a llamar a emergencias, cuando los médicos llegaron a su vivienda ya había fallecido, según detalló el presidente del Club Progreso, Daniel Rivero. “Lo había notado mejor, compartimos el doloroso momento de la desaparición del avión en el que falleció Emiliano”, lamentó Rivero.

Sala padre era camionero y la muerte de su hijo sin lugar a dudas fue un terrible golpe que sufrió toda la familia. De hecho, el padre del futbolista argentino fue el primer integrante de la familia en salir a relatar que habían pedido rastros del avión en el que viajaba su hijo el 21 de enero pasado. Luego de varias semanas de búsqueda y reclamos para que no cesen las tareas, el avión fue hallado en el Canal de la Mancha con el cuerpo de Sala en el interior.

El intendente de Progreso, Julio Müller, aseguró: "El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, me dijo que él estaba muy descompuesto y los médicos estaban ahí. Yo vivo a cuatro cuadras, pero cuando llegué ya había fallecido". "Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo, pero imagino que para ellos, con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto, o que ahora el club no quiere pagar, debe ser muy difícil".