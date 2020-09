Doloroso reclamo: su papá tiene cáncer y no la dejan viajar a despedirse a Formosa por la pandemia

Tal como ocurrió con el caso de Solange Musse, la mujer de 36 años que falleció de cáncer y a cuyo padre le prohibieron ingresar a la provincia de Córdoba, un grupo de hermanos cordobeses relataron que les impidieron ir a despedirse de su padre, quien se encuentra internado con un cáncer de páncreas en estado crítico en la provincia de Formosa, donde vive hace dos años. “Estamos luchando para poder verlo”, relató Mailén, una de las hijas.

El caso guarda una gran similitud con el de Solange Musse, cuya historia conmocionó a buena parte del país semanas atrás, luego de que las autoridades sanitarias de Córdoba le impidieran a su padre y a su tía ingresar a la provincia a despedirse de la mujer de 36 años internada con un cáncer terminal que había expresado que su último deseo era poder despedirse de su papá, Pablo Musse.

Ahora salió a la luz el caso de Mario Romero, quien se encuentra internado en la provincia de Formosa con un cáncer de páncreas en “estado crítico” y a cuyos hijos no les permitieron viajar a despedirse. A través de Twitter, su hija Mailén Romero relató que se intentaron “todas las maneras posibles para poder verlo y pedir un traslado inmedaito para lograr traerlo a Córdoba” pero que por ahora fue rechazado.

“Soy Mailén romero, de Arroyito, Córdoba, quiero hace de público conocimiento el caso de mi papá, Mario Romero. Él tiene cáncer de páncreas en fase cuatro (en estado crítico), se lo diagnosticaron hace poco, actualmente se encuentra en la provincia de Formosa, hace dos años está viviendo ahí”, contó Mailén a través de Twitter.

En otro mensaje, detalló que junto a sus hermanos intentaron “todas las maneras posibles para ir hacia donde se encuentra” y que también iniciaron trámites para solicitar que el hombre sea trasladado hacia Córdoba. “Nos negaron la entrada a Formosa, estamos intentando usar todos los medios posibles para que nos ayuden a estar junto a él, que nos necesita, ya que su única familia está lejos, no queremos ser otro caso como el de Solange”, exigió Mailén Romero.

“Queremos trasladar a nuestro papá, que está solo sin familia en Formosa. Los días pasan y no tenemos respuestas, el tiempo se acorta y no estamos con él”, remarcó la joven, quien insistió en que les negaron de manera terminante el ingreso a Formosa. “Estamos desesperados, no tiene buen pronóstico”, sostuvo Mailén.

EL RECLAMO POR EL CASO SOLANGE Y LA DENUNCIA A CÓRDOBA

El papá de Solange Musse, Pablo Musse, denunció al Gobierno de la provincia de Córdoba por haberle impedido el ingreso a la provincia para despedirse de su hija, fallecida de cáncer hace dos semanas. “Nadie se hizo cargo de nada”, sostuvo el hombre, a quien le rechazaron el ingreso a la provincia aunque contaba con un hisopado negativo de coronavirus, y a quien obligaron a regresar sin dormir a la provincia de Neuquén, donde vive.

La defensa de Musse destacó que no hubo ningún tipo de respuestas del gobierno nacional ni del provincial. Esta semana el presidente Alberto Fernández aseguró que no conocía el caso de Solange y el impedimento que había sufrido su padre.

La historia dio vueltas al país: Solange estaba internada desde hacía varias semanas y había expresado su deseo de poder despedirse de su padre, quien emprendió un viaje desde la localidad neuquina de Plottier en su auto para poder despedirse, aunque en la localidad cordobesa de Huinca Renancó le impidieron el ingreso a la provincia y lo obligaron a regresar a Neuquén escoltado por patrulleros.