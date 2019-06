Donar sangre salva vidas: los mitos y los beneficios

Cada 14 de junio se conmemora en todo el mundo el Día del Donante de Sangre, y para concientizar a las personas sobre lo necesario que resulta la donación voluntaria, lo más importante es aclarar las típicas dudas que tienen aquellos que nunca se animaron a hacerlo.

El Día Mundial del Donante de Sangre surgió en conmemoración de Karl Landsteiner, un patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Como la sangre no se puede fabricar, es imprescindible que existan personas que estén dispuestas a donar de manera voluntaria, para que además el proceso resulte mucho más seguro y para que la sangre esté lista en el momento que se necesita.

Aunque actualmente ya son muchos los que una o dos veces al año realizan este procedimiento, lo cierto es que todavía son demasiados lo que tienen miedo de animarse a donar. Por eso, es importante evacuar dudas, sobre todo para que aquellos que no cuentan con información, sepan cómo es el proceso, en qué consiste y quiénes pueden hacerlo.

¿Con qué frecuencia se puede donar sangre?

Según la Secretaría de Salud de la Nación, se puede donar sangre con un intervalo mínimo de 2 meses. Los hombres pueden hacerlo hasta 4 veces en un año, mientras que las mujeres 3.

¿Es necesario estar en ayunas para donar?

No. Se puede desayunar normalmente, solo que hay que tomar abundante líquido antes y después de la donación. Además, se sugiere no consumir alimentos grasosos dos horas antes del procedimiento.

¿Qué se recomienda tener presente para el día de la donación?

Lo importante es estar descansado. Concurrir con ropa cómoda. Presentarse con D.N.I. Generalmente luego de realizar la donación se puede continuar con las actividades habituales.

¿Puedo donar si estoy tomando alguna medicación?

Las personas que están tomando antibióticos, anticoagulantes, medicamentos oncológicos o insulina no pueden donar. El resto de los medicamentos serán evaluados en la consulta pre-donación en función de la enfermedad para la cual se prescribieron y no por el medicamento en sí mismo.

¿Hay riesgos de infección o de contaminación cuando se dona sangre?

No hay riesgo infección, ya que el material que se usa para la extracción es estéril, descartable y de uso único. No se puede contraer ninguna enfermedad por donar sangre. Además la donación se realiza bajo la supervisión médica y los procedimientos implementados buscan resguardar la seguridad tanto del donante como del receptor.

¿Qué enfermedades se pueden transmitir por la sangre?

La mayor parte de las enfermedades infecciosas pueden transmitirse por sangre. Por ello, todas las unidades donadas son analizadas antes de ser utilizadas. En nuestro país se realizan pruebas para descartar Hepatitis B y C, VIH-Sida, HTLV I y II, sífilis, brucelosis y Chagas.

¿Cuánto dura la extracción?

Para aquellos que no lo saben, la extracción dura entre entre 7 y 10 minutos, y se saca sólo una unidad de sangre (alrededor de 450 ml) y pequeñas muestras para posteriores análisis.

¿Qué tengo que hacer después de donar?

En el centro médico se le brindará al donante un refrigerio y una comida, a fin de recuperar líquidos y azúcar. Si la persona no se siente bien, debe avisár al personal del Centro y no abandonar el lugar. Durante las 6 horas siguientes, no se recomienza hacer esfuerzos, no hacer cambios bruscos de posición, no tomar alcohol y no fumar.

¿Las personas tatuadas o con perforaciones pueden donar?

Sí pueden, pero transcurrido un año.

¿Al donar sangre puedo quedar anémico o engordar?

No. En el primer caso la médula ósea se repone en 52 días, mientras que en el segundo con comidas saludables se puede reponer la sangre donada.

Cada año se extraen 112 millones de unidades de sangre en todo el mundo, sin embargo esa cifra resulta pequeña en comparación a la cantidad de personas que somos. Especialmente en Argentina, hay distintas organizaciones que se incentivan la donación de sangre, como es el caso de Club RH-, Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangres y La Sangre nos conecta a todos.