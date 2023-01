“¿Dónde duermo ahora?”: operarios del Gobierno Porteño derrumbaron por “error” más de 30 viviendas en la Villa 31

Más de 30 familias quedaron en la calle por un increíble error en un operativo de demolición. Todo ocurrió en la Villa 31 Bis. En ese momento, 14 operarios de una empresa concesionada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron un trabajo de demolición debajo de la autopista Illia. Pero por un “error” tiraron abajo más de 30 casas. El incidente fue en la tarde del miércoles y aún no tuvieron respuestas.

Lo increíble fue que después de la demolición, de la que aseguraron que se dio por el error en los cálculos, se desató un incendio. Todo fue después de las 16 horas, cuando la Policía de la Ciudad y los Bomberos trabajaban en el lugar, tocaron unos cables y crearon un cortocircuito y un incendio.

“¿Dónde duermo ahora? ¿Qué hago?”, le preguntó una vecina a los empleados del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño. Le respondieron que podían ella junto a las 30 familias afectadas podían ser trasladadas a paradores para personas en situación de calle. Pero que no se harían cargo de la seguridad de sus viviendas. Nadie aceptó.

Hoy a la mañana y durante gran parte de la jornada, varios trabajadores estuvieron en la zona para levantar y rescatar las pertenencias de los escombros. Pero la queja de las vecinos se multiplicaron. Una mujer, llamado Romina, habló con AM 750 y relató lo que vivió durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

“Estoy embarazada de ocho meses, yo alquilaba acá y ahora no tenemos nada, no sé si perdí todo, porque no nos dejan pasar a ver”, dijo, entre lágrimas. “Lo único que pedí fue pasar a rescatar lo poco que quedó de mis pertenencias. Pero no me dejaron y no pusieron policía para cuidar. Nos van a robar todo”, dijo otro hombre.

En tanto, una vecina llamada Analía relató sobre el operativo que terminó con la demolición de 30 viviendas: “Nadie avisó del operativo que iban a hacer. Vine y me encontré con los escombros, tengo un hijo de 10 años que por suerte no estaba ahí. Dormí en una silla en la calle, nadie nos da una respuesta, todas mis cosas están ahí adentro”.