¿Dónde está Nancy? Los investigadores buscan su celular y se supo que su ex novio la acosaba

Nancy Videla se encuentra desaparecida desde el viernes pasado, luego de que se tomara el tren en Constitución hasta subirse a un colectivo en Lanús, a donde viajaba cada día de vuelta a su casa tras el trabajo. La denuncia ante la ausencia la hizo el novio de la mujer de 31 años, quien en las últimas horas reveló que se enteró de que su pareja tenía un ex novio muy violento que la acosaba tras su ruptura, por lo que apuntó a él.

En un principio se sabía que la joven había llegado sana y salva a Constitución, aunque luego, tras el rastreo de su SUBE, se determinó que también había tomado un colectivo que iba hasta Lanús. Se suponía que esa tarde su pareja la esperaba en la casa que compartían para hacer un rico licuado de merienda.

Sin embargo, como ella nunca llegó, Alan Leguizamón empezó a preocuparse y a mandarle mensajes, hasta que pasaron varias horas sin respuesta y finalmente hizo la denuncia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°27, a cargo de Marcelo Eduardo Munilla Lacasa, quien en las últimas horas ordenó un procedimiento en la casa de la pareja, para ver si el celular de Nancy estaba allí, ya que una antena telefónica lo detectó por la zona. Aún así, el dispositivo no fue hallado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además los efectivos se llevaron ropa para que los perros puedan rastrearla, y según dijo Alan, no se encontró nada porque solo tiene su celular.

Luego de eso, el novio de la mujer salió a hablar con la prensa, donde reveló que se enteró hace muy poco de que su novia tenía un ex novio que era violento y que la acosaba. De hecho, dijo que se enteró de esto por una amiga de Nancy, porque hasta ahora ella no le contó nada. “Ella a mí no me contó nada de eso”, afirmó. “Si tuvo algo que ver que lo persigan y la encuentren, es lo que más queremos todos”, pidió.

De hecho, una amiga de Nancy corroboró un episodio sucedido hace sólo seis meses con ese ex. Aquel novio la había dejado encerrada. “Era re tóxico”, dijo la joven y también contó que ella era muy reservada a la hora de contar sus cosas.

Por otro lado, la pareja de Videla explicó que está en contacto con los familiares directos de Nancy, quienes aún no se hicieron presentes en Buenos Aires porque son de Rosario.

La joven trabaja en relación de dependencia en una casa ubicada en el barrio porteño de Palermo, donde se desempeña como “niñera”. Sus empleadores confirmaron que salió de la casa el viernes por la tarde, algo que se confirmó con los otros datos que aparecieron respecto a su traslado desde Constitución hacia Lanús.

“Estoy esperando el tren”, es el último mensaje que ella le mandó a su novio, y previamente habían estado hablando sobre hacer un licuado. Un hora después de esa última comunicación es que su pareja empezó a preguntarle cuándo llegaba y si todo estaba bien, pero no hubo respuesta.