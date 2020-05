Dos muertos en un accidente aéreo, testeos en la Villa 31 y el futuro de la cuarentena: las 7 noticias del día

Reapareció Prat Gay y cuestionó al Gobierno por escuchar más a los infectólogos que a la oposición

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sostuvo que la cuarentena cumplió su propósito porque logró aplanar la curva de contagiados de coronavirus, aunque disparó que “para frenar la curva” se ha “destrozado la economía”. “La Argentina no fue el único país que ha tomado estas decisiones, pero hay excepciones como Suecia, que no hizo cuarentena y no tuvo 40 mil muertes, tuvo 2.500, que es un montón”, señaló en declaraciones a La Nación +.

Pero además, el ex ministro macrista señaló que “el gobierno no se deja ayudar ni por los miembros de gabinete porque sólo escucha la visión de los infectólogos”, y que no atiende los planteos de otros “argentinos bien intencionados como la oposición”.