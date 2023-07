Dos mujeres le pegaron y le tiraron agua hirviendo a un árbitro: "La saqué barata"

Otro hecho de violencia en el fútbol argentino vuelve a ser noticia. En esta ocasión, un árbitro, llamado Claudio Larrea, fue agredido por jugadores y simpatizantes en el Torneo Promocional de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. Larrea terminó golpeado y con quemaduras.

El hecho se produjo el domingo 30 en la cancha de Parque Sur en el encuentro que disputaron Peñarol contra Defensores de Malvinas. Por tratarse de un torneo amateur, que no integra la liga oficial de fútbol, no había presencia policial en el lugar, debido a esto los hinchas pudieron ingresar a la cancha fácilmente.

El escándalo se dio a raíz de un penal errado por uno de los jugadores de Peñarol, que desencadenó el contragolpe del rival. En el video que se viralizó por las redes sociales, se observa que en ese momento ingresan dos mujeres a la cancha que comenzaron a pegarle patadas al árbitro.

Dos jugadores de Peñarol y nenes menores de edad también se acercaron a pegarle, hasta que una mujer le arroja en la cara agua caliente. Asimismo, se registraron agresiones entre los propios jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de cada equipo.

El árbitro optó por intentar alejarse, pero de a poco se fue sumando cada vez más gente y no pudo escapar terminando arrinconado contra una esquina de la cancha. En ese momento, Larrea decidió taparse la cabeza. En una entrevista con TN, explicó que después de la agresión, realizó una denuncia y que la causa se encuentra en proceso. Con respecto al ataque, comentó: “Me quemó un poco, pero la saqué barata”.

Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que, al ver el video del hecho, un chico se encontraba entre los agresores: “Yo miraba para ver quién me pegó y vi a un nene, no lo podía creer, dije ‘No puede ser, es algo inexplicable’”, lamentó.

“Es lo que me gusta y voy con la seguridad de estar atento a lo que estoy haciendo en la cancha, pero uno hace las cosas bien o mal y te pegan o insultan igual”, comentó y agregó: “No me gustaría dejar, mi familia siempre me apoyó en lo que hago, pero ahora no sabría que decir. Lo tengo que decidir”.

Además, pidió que estas situaciones no vuelvan a suceder: “Últimamente está pasando con todos los árbitros, hasta en futsal, no se puede seguir así”. Y lamentó que ninguno de sus compañeros, que también estaban presentes dirigiendo el partido, no se hayan involucrado: “No tienen que pasar estas cosas, es inentendible, es una cosa tristísima y más con los nenes mirando”.

Por otra parte, Mario López, dirigente futbolístico de la ciudad de Entre Ríos, expresó: “Es la primera vez que pasan agresiones en la Liga Promocional, había pasado en la Liga Infantil y ni hablar en la Primera, pero en la Promocional es la primera vez en años que pasa, por eso se juega sin policías”.

Cuando fue consultado sobre las posibles sanciones que se deberían llevar a cabo, comentó: “tiene que haber sanciones, el Club que hace desmanes se sanciona, hay que limpiar para corregir, cuando uno perdona, perdona, perdona, pasan estas cosas. Hay un tribunal de disciplina, los clubes pagan a un abogado y conforme al estatuto que los 24 clubes han firmado, es quien decide la sanción”.

Estos hechos son cada vez más comunes en el país. Semanas anteriores, en la localidad bonaerense de Sarandí, un futbolista le pegó una patada en la cabeza a un árbitro durante una discusión. Horas más tarde, el agresor se quitó la vida.