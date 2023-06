Drama en la Ciudad: denuncian que los paradores para personas en situación de calle no están en condiciones

Este martes se conoció la triste noticia que respecta al fallecimiento de un hombre en situación de calle, quien perdió la vida tras la helada que cayó en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esto, los legisladores del Frente de Todos indicaron que quienes están en la indigencia optan por no ir a los paradores que ofrece el gobierno, ya que están en “condiciones mínimas”.

Tal y como está a la vista de todo aquel que recorre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, los últimos años cada esquina tiene un nuevo “propietario”, como así también las puertas de las entidades bancarias. No por preferencia, no por protección y mucho menos por elección.

De hecho, el número de víctimas de esta problemática ha aumentado en el último año. A fines de abril del corriente año, el Gobierno porteño realizó un relevamiento, el cual indicó que hubo una suba del 34% respecto a las personas en situación de calle que había en el 2022.

Los resultados oficiales, realizados y difundidos por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, evidenciaron que hubo al menos 3.511 personas en esta situación de vulnerabilidad. Sin embargo, desde los legisladores del FdT, afirmaron que ese número ronda los 10 mil.

Un punto importante que alimenta dicha problemática, por fuera del contexto socioeconómico que atraviesa el país, se basa en los centros de inclusión social. Muchas de las víctimas de la pobreza optan por seguir viviendo en la calle y no recurrir a dichos lugares, ya que para entrar hay una serie de “términos y condiciones” que seguir.

En una primera instancia, quienes entran no pueden ingresar con sus pertenencias personales. Es decir, ya sea un colchón, frazadas, comida u objetos propios. Esto, que a muchos les costó conseguir, es una de las cuestiones que no les permite entrar.

Por otra parte, también se denunció que los centros no están preparados ni en cuanto a los alimentos, ni bebidas, ni al espacio ambiental para que cada individuo pueda ingresar y descansar. Esta es la razón por la que frente al ingreso de una familia, se los divide en distintos sectores del lugar. También se encontraron de forma precaria las instalaciones de los lugares.

Matías Barroetaveña, legislador del Frente de Todos se mencionó al respecto y afirmó: “Evidentemente, las personas en situación de calle no quieren ir a los paradores porque no cumplen su función, porque se divide a la familia, porque son peligrosos, y porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias”.