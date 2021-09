Dramas, baja autoestima y relaciones tóxicas: los secretos de la biodescodificación

La falta de autoestima siempre es material de charla, entre amigos, familiares o colegas. La desvalorización y la falta de amor propio en una persona suene tener gran impacto en su cuerpo, no solo en lo emocional sino también en lo físico. Es aquí donde entra en juego la biodescodificación, la disciplina pseudocientífica que está en pleno auge a partir de la explosión de las terapias alternativas para combatir los miedos y la angustia que generó la pandemia.

Pablo Vazquez Kunz es psicólogo (MN 59698) y es el biodescodificador más importante de Latinoamérica, graduado con honores en la Universidad Maimónides de Buenos Aires y licenciado en Psicología formado en el Enric Corbera Institute. "La biodescodificación es un entrenamiento mental que te lleva a desprogramar tus viejos patrones de pensamiento y conducta", resalta en diálogo con BigBang.

Y sobre la tarea del biodescodificador, agrega: "Es una persona que toma la decisión de empezar el camino del desarrollo y que cree que la mente el poder de cambiar pensamientos, emociones para modificar las conductas y generar nuevos resultados. El objetivo es trascender las creencias que te limitan y que están grabadas en nuestra mente subconsciente para lograr una mayor libertad emocional y obtener una nueva comprensión sobre nosotros mismos".

De acuerdo con sus dichos, el objetivo de la biodescodificación es "desprogramar" los viejos patrones mentales fundados en pensamientos de miedo y la culpabilidad, y luego programar nuevos patrones mentales basados en la autoconfianza, el amor propio, la conciencia de que todos tenemos el poder para transformar la realidad cambiando nuestras creencias y, sobre todo, en el sentimiento de libertad para vivir como deseamos.

Según Kunz, la clave para alcanzar cualquier proceso de transformación es posicionándonos desde la responsabilidad y siendo conscientes que cada persona es la creadora de su realidad. "Todos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad una vez que contamos con las herramientas necesarias. Somos la causa de todo lo que nos sucede y los únicos que podemos ayudarnos somos nosotros mismos", afirmó el autor de "Las 10 leyes de la biodescodificación".

Empecemos por el principio ¿qué es la biodescodificación?

El objetivo es trascender las creencias que te limitan y que están grabadas en nuestra mente subconsciente para lograr una mayor libertad emocional y obtener una nueva comprensión sobre nosotros mismos. Tener una buena autoestima es parte de la aceptación. La mente crea la realidad, pero a veces la misma mente no lo puede aceptar. Lo más denso en el universo es el pensamiento humano y nuestra frecuencia condiciona lo que llamamos nuestra realidad.

Es decir, la estoy creando, pero la misma mente la rechaza. Eso en biodescodificación es a lo que comúnmente se llama “baja autoestima”. No puedo aceptar o comprender lo que estoy viviendo, entonces me empiezo a desvalorizar. La autoestima ayuda a aceptar lo que tenemos enfrente, y luego buscar comprender, perdonar y aprender de lo que estamos viviendo.

¿Los pensamientos, las creencias y las emociones influyen en la calidad de vida de cada persona?

- Absolutamente. La calidad de vida está determinada por ellos. Podés estar en la mejor playa, con la mejor compañía y tener garantizada la posibilidad de poder vivir ahí durante meses, pero las personas -sobre todo aquellas que no tienen una buena autoestima- generan pensamientos que afirman que no son merecedoras de ese momento, lo que llega a causar miedo y tristeza.

Esto genera una reacción bioquímica en el cerebro -que se libera producto de los pensamientos y emociones- y que luego se traduce en sensaciones físicas. Por ejemplo, en una situación de estrés nuestro cerebro produce las mismas reacciones químicas reiteradas veces, causando un efecto devastador en nuestra salud física.

¿Cuáles serían los efectos de los pensamientos y emociones en nuestra salud física?

- Desde la biodescodificación aún hay espacios que quedaron en blanco. Cuando tenés un síntoma, te puede decir el médico que es por estrés, genética o multifactorial (una anomalía congénita puede ser provocada por muchos factores). Las emociones producen distintas reacciones químicas en el cerebro, pero si le sumamos un ánimo fuerte ¿repercute en eso? Muchas personas afirman que sí y sostienen que este entrenamiento mental los ayudó durante el proceso de sanación.

Mientras que también hay otros dicen que con el tratamiento convencional, sin fortalecer las emociones, tardaron diez años en sanar. La biodecodificación es un método preventivo y no curativo. Te entrena a estar más atento. Tener la autoestima elevada no te hace inmortal, sino que te da la posibilidad de tomar la decisión de asumir la tristeza, el miedo y el enojo productos de lo que te está pasando en ese momento.

¿Es posible entrenar la mente para desprogramar viejos patrones del pensamiento?

- Si. Yo lo defino como un entrenamiento mental negativo porque el gran trabajo que tenemos es el de "desprogramar" los modos y reacciones de pensamiento que no coinciden con lo que queremos o no están actualizados. Por ejemplo, cuando teníamos 3, 4 o 5 años sabíamos que estaba mal cruzar la calle solos, pero si eso nos ocurriera a los 22 años tendríamos un problema. Esto genera un conflicto interno: quiero hacer tal cosa, pero mis creencias dicen que no es correcto.

El punto de partida es el conflicto. La biodescodificación permite desconectar los pensamientos que generan el desajuste orgánico. Una vez que identificamos la información subconsciente, tenemos el poder de cambiarla y elegir una nueva información. No existen los dramas, existen las personas dramáticas. Hay un montón de hechos que tenemos en común que son traumáticos, pero no significa que para todos sea un hecho dramático.

¿Cómo se transforma una mente en conflicto en una en paz?

-Indagando y reconociendo cuáles son los pensamientos que te sabotean. Ese es el primer paso para comprender dónde obtuve estos pensamientos y aprender que podemos soltar las viejas creencias. Para soltar, hay que comprender. Hay que hacer el ejercicio de entender para poder estar en paz. Nos hemos entrenado durante años a vivir en el caos, en la separación, en el miedo. Tenemos que entrenar vivir en la unidad y en el amor.

Es momento para sanar las heridas del pasado, reconocer que tenemos mucha más fuerza, carisma y oportunidad de aprender de nuestros errores. Más que nunca hay que usar la conciencia para mantenernos en paz y entusiasmados. La clave para lograr el éxito es la disciplina y la constancia.

Son muchas las personas que no logran escapar de una relación tóxica. ¿Cómo se sale de ahí?

- Lo primero que pregunto en una sesión cuando me describen una relación de este estilo es: ¿Qué ganás estando en esta relación?. Al principio, las personas dicen que "nada", pero al rascar sostienen que están por supervivencia, porque tienen miedo a no encontrar a nadie más en sus vidas. Cuando nos ponemos en rol de víctima, estamos buscando que el otro nos quiera y piense que somos valiosos.

Pero no se trata de recibir amor, sino de darlo y el primero al que le tenemos que dar amor es a nosotros mismos. Una persona que se ama y se respeta, vive una relación tóxica solo una vez, un día. Cuando le faltan el respeto, se despide del otro y sigue su camino. La víctima pasa a ser victimario constantemente hasta que uno de los dos dice: “Hasta acá llegué, pensé que eras el amor de mi vida, pero me equivoqué".

¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona aprender a utilizar estas herramientas para mejorar su vida personal?

- Depende de la voluntad que tenga cada persona. Yo tengo un curso que dura 30 días y donde consigo que las personas logren una transformación absoluta. Los animo a hacerse responsables: es muy distinto levantarte cada mañana sabiendo que depende de vos a no saber que va a pasar a lo largo del día. Te sentís empoderado, feliz y entusiasmado.