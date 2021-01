Dramático descargo de un médico de guardia que renunció en pandemia: "La gente no se cuida"

Marcelo Lemus, un médico de 64 años que trabajaba en el hospital San José del departamento de Colón, en Entre Ríos, se volvió noticia al viralizarse un video en el que anunciaba su renuncia a la guardia del nosocomio ante la falta de conciencia con respecto a la pandemia de coronavirus.

"No voy a seguir corriendo riesgos por los inconscientes y los irresponsables que no saben que esto es grave y serio, No puedo arriesgarme gratuitamente. Si hubiese conciencia me la banco y sigo adelante, o si tuviese 20 años menos, pero la verdad que tengo miedo. Se están riendo de todo el sistema de salud en la Argentina", expresó en una entrevista reproducida por el diario El Litoral.

Para el profesional, "si no nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y los adolescentes, va a terminar en algo mucho peor".

"Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo 'mirá cómo se cuidan'. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este", relató.

Además, el médico reveló que entre los pacientes que atendió hubo dos jóvenes que confesaron haber estado en una reunión con 80 personas, y que vio una invitación a una fiesta clandestina en la cuenta de Instagram de una estudiante de Medicina.

"Algo estamos haciendo mal para que un alumno de cuarto de Medicina haga eso en plena pandemia, con lo que implica para la gente en general. Porque para los jóvenes es bastante menor el riesgo, pero para mayores y enfermos con comorbilidades es de alto riesgo", explicó.

Situación precaria

Lemus contó que tres de sus compañeros del hospital fallecieron a causa del coronavirus y que no quiere convertirse en el cuarto. "Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien. ¿Qué hago yo con el ingreso de la guardia si tengo un tubo en la garganta?", se preguntó.

El profesional también reveló la precaria situación laboral de gran parte de los trabajadores de la salud, expresando que trabajaba como monotributista y facturaba 600 pesos por hora.

"No tenemos nombramiento, jubilación, obra social, vacaciones, riesgo de trabajo. Todos los colegas dicen ‘esto no da más’ ‘no nos pagan’ pero nadie sale a hablar. Tal vez decirlo ayude a que otro tome conciencia o la gente se dé cuenta. A algunos les molestó mucho, decían que era abandonar el barco en medio de la tormenta. Cada uno tiene su mirada. Yo tengo que cuidar mi salud en principio y en eso tengo apoyo de mis afectos y colegas", concluyó.