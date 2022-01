¿Dudás si tuviste Covid-19? Estos síntomas pueden ser un indicador para darte cuenta

Una de las cuestiones más complicadas de dilucidar es si alguien tuvo o no Covid-19, sobre todo cuando la persona ya se vacunó. Esa premisa forma parte de la discusión actual sobre si tiene sentido o no seguir contado los casos diarios o solamente se debe prestar atención a los indicadores de ocupación de camas de terapia intensiva (UTI).

En BigBang ya te contamos varias veces la forma de determinar el grado de protección contra la enfermedad. En resumen, hay dos tipos de coberturas. Los anticuerpos que son los que evitan que enfermes en primera instancia y las células T y B que se activan cuando ya el virus se propaga por el organismo para así combatirlo. Eso sirve como registro para saber si tuviste o no Covid.

Sin embargo, la vacunación hace justamente que también se genere esa inmunidad, por lo que es muy complicado saber si efectivamente tuviste coronavirus después de vacunarte, a menos que te hayas hisopado a tiempo. No obstante ello, los expertos enumeran algunas características que genera la variante Ómicron que pueden darte un pantallazo general para saber si cursante la enfermedad y no lo supiste.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Una de las primeras cosas que hay que saber, que también es clave tenerlo en cuenta, tiene que ver con pensar que en lugar de Covid-19 uno puede pensar que se trata de una gripe. La fiebre es uno de los síntomas parecidos. Sin embargo como todavía no se modificó el esquema de contabilización de los casos, si cualquier persona presenta síntomas compatibles con Covid-19 debe aislarse y testearse.

En ese mismo sentido si todo tu grupo familiar dio positivo y vos no, es muy probable que la carga viral haya sido baja y por ende no presentaste ningún síntoma o no salió detectado en el hisopado. Pero los especialistas coinciden en que es casi seguro que la persona con ese contacto estrecho haya tenido Covid-19.

Ahora bien, una de las cuestiones que los especialistas notan después del Covid es que las personas comienzan con un proceso de pérdida del cabello a largo plazo. No es brusco, a veces es sutil, pero un reciente informe que se realizó en Reino Unido reveló que el 22% de los pacientes que sufrieron la enfermedad experimentaron una caída de pelo a los seis meses posteriores a su recuperación.

Entre los síntomas posteriores los primeros días después de cursar la enfermedad también están los problemas estomacales, sobre todo cuadros de diarrea u otros síntomas gastrointestinales.

Luego vienen los más raros, según el mencionado informe. El primero tiene que ver con infecciones oculares o conjuntivitis que se vieron en algunos pacientes. Mientras que en España un grupo de científicos detectó lo que denominaron “dedo del pie Covid”, que es una erupción que sucede justamente en esa zona del cuerpo.

La situación sanitaria de Argentina

El Ministerio de Salud reportó ayer que en las últimas 24 horas se registraron 317 muertes y 88.503 casos positivos de Covid, con lo que ya suman 120.019 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.130.023 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 2.755 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 49,0% en el país y de 47,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 85.763.224, de los cuales 39.445.508 recibieron una dosis, 34.660.758 las dos, 3.008.393 una adicional y 8.648.565 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 96.132.241 y las donadas a 5.083.000.