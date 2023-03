"Dudo que hayan sido narcos". el intendente de Rosario habló sobre la amenaza a Messi

En el marco de la amenaza que recibió la familia de Lionel Messi, la cual apareció escrita en una cartulina y pegada en la puerta del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, Pablo Javkin, intendente de Rosario, habló al respecto: “Dudo de toda la hipótesis narco”.

El político habló en Argenzuela y comentó que está enojado por la situación: “Estoy con mucha bronca por dos cosas. Por un lado porque me da odio que de esta ciudad trascienda esto y tape tantas cosas maravillosas que tiene, y también me da bronca por la facilidad con la que se genera un hecho tan alevoso. Hablé con el presidente, me llamó, hablamos con el ministro de Seguridad y con el Gobernador. Todos con el mismo planteo. Se que ha habido un cambio en quien estaba a cargo de la fuerza federal de seguridad de la ciudad. A mi entender tiene que ver con algunos planteos que nosotros habíamos hecho”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, Javkin contó que habló con el equipo de Alberto Fernández y que está preparado para resolver éste hecho: “Hable también con el Jefe de Gabinete, es decir yo estoy trabajando para resolver este tema. Mi enojo no tiene que ver con desviarme de mi trabajo pero sí con la bronca que te da que nuestra ciudad se manche. Eso es lo que me indigna muchas veces”.

Cuando fue consultado acerca de la frase de Anibal Fernandez quién dijo “ganaron los narcos”, el intendente respondió: “No. Rosario es una ciudad que por su superficie, por su organización territorial, por un montón de razones, puede tener resultados mucho más rápidos en materia de combate. También quiero decir algo, no estoy del todo seguro que esto sea un tema de bandas narcos”.

En la misma línea continuó: “Permitime dudar. No digo que pueda ser la primera hipótesis. Acá no hay pedido de plata, no hay pedido de nada en beneficio de nadie. Es absolutamente diferente. Cuando ha habido atentados narcos, siempre los mensajes siempre están determinados con una amenaza para generar un beneficio para alguien que está detenido”.

No obstante a esto, también opinó: “El nivel de mugre que tiene este mensaje, dejame que dude de todo. Me suena mucho a otro tipo de acción”. También el intendente asintió con respecto a la hipótesis de que un grupo policial que quiere generar conmoción y atacar puntualmente a él. “El nuevo ministro de seguridad ha tomado dos hechos de secuestros de celulares en donde estuvieron involucradas personas de la fuerza policial en conjunto con bandas narco, entonces déjame que exija que no lo resolvamos tan sencillo atribuyendo a los narcos. A mí no me toca investigar. Yo lo que exijo es que lo esclarezcan”.

“Acá lo que sucede, porque hemos hablado de cosas así, lo que se repite es que no hay detención, ni persecución ni un enfrentamiento posterior a estos hechos. Esto se da a 20 metros de la Avenida principal de Rosario, una que está hecha nueva y que inauguramos ni bien terminó la pandemia”.

“Lo que está sucediendo en Rosario no es algo que no esté sucediendo en el resto de los lugares del país. Aca es con mayor cantidad de hechos, pero se empieza a verificar en otros lugares crímenes con la misma metodología. Si la política no reacciona toda junta, el riesgo que vamos a correr es enorme. Yo esto ya se lo plantee al Presidente, no estamos haciendo inteligencia criminal penitenciaria y eso te marca gran parte de lo que pasa en la calle junto con el número de patrulleros que transitan la calle”, concluyó Pablo Javkin.