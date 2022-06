Dura respuesta de las organizaciones a CFK y declaró la detenida por el asesinato en MDQ: las 7 noticias del día

El "Chino" Navarro le respondió a CFK: "La unidad se construye con gestos"

El secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, cuestionó hoy el encendido discurso que realizó la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que "la unidad se construye con gestos, con acciones y con empatía, no solamente con cuestionamientos y verdades absolutas".

"Fue una mirada crítica hacia el propio Alberto Fernández, a quien yo reivindico como Presidente de esta coalición. Y hacia muchos ministros y áreas del Gobierno. Hablamos del Gobierno como si fuéramos oposición cuando somos parte", resaltó Navarro.

"La unidad se construye con comprensión y soluciones. Yo no puedo venir acá a hablar de unidad y patearlos a ustedes y correrlos por los pasillos, eso no es unidad", enfatizó.

Las declaraciones de Navarro se producen luego de que la vicepresidenta cuestionó el manejo de los planes sociales: "Es el Estado el que debe tener el monopolio… así como el Estado debe tener el monopolio de la fuerza ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? No, el Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto".

"A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja", resaltó Cristina Kirchner durante un plenario la CTA de los Trabajadores en el partido bonaerense de Avellaneda.

En ese marco, el líder del Movimiento Evita puntualizó: "Hay una incomprensión de la realidad, hablo en general. Nosotros somos fenómenos que expresamos realidades sociales colectivas. Si el problema fuera (Mauricio) Macri, Cristina (Kirchner), Alberto Fernández, el Movimiento Evita y no sé quién más...Bueno, se construye un país sin ellos y Argentina sería rápidamente feliz, sin inflación ni pobreza y eso no ocurre. Es más complejo".

Consultado sobre el control del Estado en el alta de los planes sociales, respondió: "Control hay y si tiene que haber más que lo haya, eso está fuera de discusión ¿No podemos controlar los formadores de precios y ahora salimos a controlar al que compra aceite en un barrio o al que da un alta y baja? Me parece que es poco serio".

"Es doloroso escuchar una calificación como la que ayer expresó Cristina, a quien queremos mucho. Hay una gran confusión, se habla de un Estado que debe fiscalizar o auditar, cuando muchas veces dije que es un Estado que ha demostrado que es insuficiente, que muchas veces llega tarde, muchas veces no sabe lo que pasa en el barrio, hace mucho que el Estado se retiró. En muchos barrios solamente hay un curita, un pastor o las organizaciones sociales", manifestó.

Por último, consideró que "a veces se habla sin conocer, sin saber", porque "se habla de los problemas sociales y no se habla de la pobreza", y completó: "En las últimas semanas, políticos opositores que van desde Macri a (Javier) Milei o de (María Eugenia) Vidal a (Martín) Tetaz, también Cristina ahora, opinan sobre un problema que no conocen".

"¿Por qué no preguntamos por qué hay pobreza y cómo la resolvemos? Si tuviésemos una Nación más justa y equitativa no habría programas sociales, tantos pobres ni tantos trabajadores informales", sentenció.