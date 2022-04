Eclipse y Luna Nueva: el impacto que vas a sentir en tu energía y cómo capitalizar el fenómeno

A partir de las 16.46 se inicia un cambio energético, ya que veremos al primer eclipse solar de esta temporada y con su llegada hay que tener en cuenta algunas cosas. Por eso, en BigBang pensamos en consultar a especialistas como Jimena La Torre -astróloga, tarotista- y Viviana Ferrari -terapeuta holística- para saber cómo prepararnos para este eclipse de Sol. Spoiler alert: por lo pronto, no gasten demasiado dinero, ni se sometan a situaciones de estrés extremas. ¿La clave? Estar en armonía.

"Este eclipse solar trae cambios estructurales con el dinero. Salen a luz empresas que lavan dinero. No es un tiempo para hacer inversiones", aseguró La Torre a BigBang. "Que no te sorprenda que si contabas con algo de dinero, después no lo tengas más", sumó.

Además, sugirió este eclipse "va mucho a lo material y a lo económico". Y no parece equivocarse: una guerra que devastó las economías del mundo, un boom de la inflación en nuestro país con un 6,7 por ciento en marzo y un acuerdo aún complicado con el Fondo Monetario Internacional condimentan la agenda económica de los argentinos.

La Torre, quien no cree que los eclipses sean esos "bambies del espacio" que vienen a darnos amor y paz, aseguró: "Las energías de los eclipses no son una energía maravillosa. El último 2 de febrero de 2022, todos prendieron una vela y después vino la guerra con Rusia", dijo la escritora, en referencia al día llamado capicúa, considerado por muchos como un día energético.

El horario para observar el eclipse será a las 16.46 en el extremo sur de la Argentina y de Chile. En el resto del continente, se prevé que la última imagen de este fenómeno se podrá ver alrededor de las 19.40 en Perú y luego dejará de ser visible en la Argentina, donde actualmente el Sol se pone a las 19 en las provincias del oeste.

Por otro parte, la autora de Horóscopo 2022: De Piscis a Aries, el año de los finales y los principios hizo referencia a la inestabilidad en tiempos de eclipses: "El movimiento del eclipse es magnético, hay mas estática y receptividad de fuerza de gravedad. No es sólo energético, es incomodo. Fijate cómo es el clima, a la mañana está divino: hay sol y a la tarde ya es otro cosa. También cambia la energía porque es una Luna Nueva".

Además, Jimena detalló las clases de preguntas que les hacen sobre estos días: "Yo estoy teniendo muchas consultas que le se les quedan pegadas las cosas donde hay estática, hay mas inestabilidad, es como vivir en el ecuador en el momento del eclipse". Asimismo, recordó lo que sucedió en 2010 cuando Aries entro a Urano "cuando llegó el uranazo, ese día llegó el tsunami, o sea, los cambios energéticos de los eclipses se demuestran en situaciones macro, no solo es para uno. Urano es el caos".

"Es como meter los dedos en el enchufe. Cuando entro Aries en Urano y Neptuno a Piscis, ahí se desencadenó el tsunami", sentenció La Torre.

Qué es la Luna Negra: "Todos somos luz y sombra"

Para este 30 de abril también se espera el fenómeno de La Luna Negra y según Viviana Ferrari, terapeuta holística y tarotista evolutiva, señaló que este suceso "no es algo común y que el próximo será recién en el 2033". "La Luna negra es cuando en un mismo mes se repite la Luna Nueva", explicó, y agregó: "Abril fue un mes de mucho movimiento astrológico y energético y por eso se viven situaciones de estrés extremas".

"Este sábado se combina la Luna Negra con el eclipse solar, esto permite ver la luna nueva, la cual nos repercute cien por ciento a la personas debido a nuestro gran contenido de agua y la luna es la que comanda toda esa energía, sobre todo las mujeres. Nosotras lo solemos sentir mucho más", expresó Ferrari, quien desde su cuenta de Instagram da buenos consejos para aprender sobre las energías y cómo potenciarlas.

Ferrari hizo referencia a la figura legendaria mitológica de Lilith, la cual se manifiesta como una mujer conectada con su sexo y su cuerpo. "Esta Luna Negra va estar manifestándose en esta energía, saca a la luz muchas cosas que estaban en la sombra, por ejemplo en nuestras cuestiones personales", aseveró con mucha precisión. Sin embargo, lo más importante según la especialista "es incluir a la sombra, aceptarla como parte nuestra para lograr un equilibrio. Todos somos luz y sombra".

Asimismo, recomendó "no engancharse en los problemas" ya que la carga energética va estar muy presente. Y finalizó: "Es un buen momento para confeccionar una lista de lo que te gustaría hacer en tu vida".

El mejor punto para mirar el eclipse

El lugar más óptimo para disfrutar del eclipse solar parcial será la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, a las 17.57. En ese momento, la Luna habrá cubierto poco más de la mitad del Sol. Sin embargo, lamentablemente, el espectáculo será breve y habrá que aprovecharlo en ese punto, porque -poco después- llegará la puesta.

Horarios por países del Eclipse Solar

Argentina: 18.09 horas

Uruguay: 18.09 horas

Chile: 17.09 horas

Bolivia: 17.09 horas

Paraguay: 17.09 horas

Perú: 16.09 horas

Colombia: 16.09 horas

Cómo ver el eclipse

En caso de querer apreciarlo, es importante no mirar directamente al eclipse con los ojos desprotegidos. Para poder observarlo sin riesgos, hay que usar anteojos especialmente diseñados con ese propósito.