Eduardo López, el infectólogo que supervisa el ensayo de CanSino: "No llamamos a nadie"

Eduardo López se convirtió sin lugar a dudas en uno de los rostros informativos más visibles durante la pandemia de Covid-19. El infectólogo no sólo participa del grupo de expertos que asesora a Alberto Fernández, sino que además supervisa uno de los once centros que enrolan voluntarios para el desarrollo de la Fase III en la Argentina de la vacuna del Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China. En las últimas horas, después de que muchos famosos revelaran su participación, López dialogó con BigBang y aclaró: "Nuestro centro no llamó a nadie para que viniera".

El repentino interés por el ensayo que comenzó en diciembre del año pasado se despertó el martes por la noche, después de que Fabián Doman revelara en Intratables que se había sumado como voluntario. "Quien coordina el estudio es la Fundación Huésped. Somos once centros y yo soy el investigador principal del que funciona en el Instituto Socolinsky, que es el Centro Proteger", sumó, al tiempo que reconoció: "Se ha corrido un poco la bola entre comunicadores y científicos, a partir del relato de los primeros voluntarios".

López aclaró, además, que quienes participan del ensayo no saben todavía si recibieron la dosis o el placebo; como es el caso de Doman. "Es un estudio que se denomina doble ciego: esto quiere decir que ni el investigador, ni a quién se la aplica, va a saber hasta que termine todo el enrolamiento y se realice el estudio de análisis interino, si recibió el placebo o la dosis", especificó.

El desarrollo de la vacuna es similar al de Oxford AstraZeneca, la Sputnik V y la de Johnson & Johnson. "Tiene una ventaja adicional y es que es una sola dosis. Aparentemente los datos de la Fase II son muy buenos. Esa es una de las mayores ventajas que tiene esta vacuna, aunque la de Johnson & Johnson también es de dosis única".

La reducción a una única dosis tendrá un impacto directo en la velocidad del operativo de vacunación, los costos de producción y traslado; y el tiempo de exposición del personal sanitario. A la larga, en caso de cumplir con todas las validaciones, permite pensar una logística más rápida de cara a los próximos años.

"Si los resultados con una sola dosis son buenos, que todavía no lo sabemos, va a tener un impacto positivo en la logística y en la capacidad de vacunación. Entre otros beneficios, se reduce la necesidad de almacenamiento, la gente va a tener que ir sólo una vez a vacunarse. Esto es interesante, porque si la aplicación va a ser necesaria cada un año o 18 meses, no es lo mismo aplicar dos dosis que una, en especial cuando hay que vacunar a mucha población".

"Esta vacuna usa uno de los adenovirus 5 que también usa la Sputnik. Tiene una metodología vectorial que es novedosa y es la que se ha usado en las del ébola. Al adenovirus le sacan todo el material genético que puede generar una enfermedad grave y le colocan el gen para producir la proteína del coronavirus. De esta forma, el individuo genera anticuerpos contra esa proteína de forma absolutamente segura y eficaz", precisa el infectólogo.

Del estudio participan 41 mil personas a nivel mundial, 2.500 de las cuales son argentinas. Los resultados comenzarán a analizarse pronto "entre dos o tres semanas", por lo menos para los cortes más grandes de los voluntarios. "Hemos enrolado personas hasta de 92 años, siempre a partir de los 18".

"Hay un grupo (de voluntarios) al que le realizamos un seguimiento por teléfono durante todo un año. A otro lo vacunamos hoy y al día 28 vemos si tuvo dolores de cabeza, temperatura elevada. Hay una regla para que mida el dolor de la induración", precisó.