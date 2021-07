El abogado que volvió de Miami con la variante Delta: "Nunca rompí el aislamiento"

D.M.A, el abogado que el 26 de junio llegó al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo de American Airlines luego de vacunarse en Miami, consignó un domicilio en el barrio de Palermo para cumplir con el aislamiento preventivo.

A partir de ese momento, el Gobierno de la Ciudad se encargó de su seguimiento por teléfono. Pero el 1 de julio, la Dirección de Migraciones fue hasta su domicilio y no logró ubicarlo. Al día siguiente, se hisopó en la Rural y dio positivo de coronavirus y se confirmó que portaba la nueva variante Delta.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Denunciado por Migraciones ante la Justicia federal. el caso de D.M.A. ahora quedó en manos de la Justicia. Infobae dialogó con él, quien aseguró que "nunca se rompió el aislamiento" aunque admitió que no había consignado el piso y el departamento correspondientes a su domicilio en la declaración jurada porque "estaba apurado".

Además, señaló que incumplir el aislamiento "fue un error" pero se está "ocupando de solucionarlo, porque no fue así como se dice". En ese sentido, aseguró que "hubo un error de Migraciones".

"Vinieron, no tenían el piso y el número, porque yo en la declaración jurada se ve que no lo llegué a agregar porque la hice rápido en el aeropuerto. Me llamaron, les pasé cuál era el número y el piso de mi departamento. Y nunca más pasaron y nunca más me llamaron", agregó.

Migraciones, por su parte, indicó que el abogado no estaba en su domicilio y que se constató su ausencia. "Ante la imprecisa información aportada por el viajero en su declaración jurada, pudo constatar el piso de la vivienda, dado que sólo había reportado la dirección de la propiedad horizontal, y finalmente se constató su ausencia. Aún así, el personal llamó por teléfono aportado por el viajero, también con resultado negativo", expresaron en un comunicado.

El organismo también utilizó el caso del abogado como ejemplo para insistir que todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberían implementar el aislamiento en hoteles para las personas que regresan de viajes al exteriores. La titular de Migraciones, Florencia Carignano, expresó que si esto sucediera "no habría cupo de ingreso al país".