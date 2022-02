El acuerdo con el FMI ingresará por Diptuados y el board del Fondo dio una nueva luz verde: las noticias del día

El acuerdo con el FMI ingresará por Diputados al Congreso

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que se termine de elaborar, no ingresará por el Senado como quería el presidente Alberto Fernández; sino que lo hará por la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada buscaban que sea la Cámara Alta la de origen para así tener una primera impresión, fuerte y contundente, de si el proyecto contaba con el apoyo o no de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner más aún después de la renuncia de su hijo, Máximo, a la presidencia del bloque del Frente de Todos.

Ante este nuevo escenario, en el Gobierno remarcan que la decisión de que avance primero en Diputados tiene que ver con el que el número de miembros del bloque oficialista que se opongan puede ser disimulado de mejor manera siempre y cuando exista un apoyo por parte de la oposición.

No obstante ello, más aun después de la salida de Máximo Kirchner de la jefatura del bloque, no está del todo claro cuántos legisladores que responden al kirchnerismo duro acompañarán el acuerdo, cuantos se abstendrán y se alguno puede llegar a votar en contra del mismo. En ese sentido, en un mensaje a la oposición, el ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó ayer que el acuerdo no contará con cláusulas secretas.

“La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles”, indicó en declaraciones a la agencia de noticias Télam.