El agente herido por Eugenio Veppo fue dado de alta: "Me tengo que acostumbrar al mundo otra vez"

Luego de pasar casi tres meses internado en el Hospital Fernández, fue dado de alta Santiago Siciliano, el agente de tránsito atropellado por Eugenio Veppo en un accidente donde murió la también agente Cinthia Choque.



El joven de 28 años sufrió una fuerte lesión en el cráneo, además de fracturas en sus piernas y rostro. "Fue una internación con cambios. Estuve en coma, en terapia intensiva y en las salas de neurocirugía", relató en diálogo con TN:

Un largo camino de recuperación

"Lo que viene ahora es un seguimiento, porque el tratamiento no terminó. Todavía falta una operación. Es un egreso de internación más que un alta definitivo. Me tengo que acostumbrar al mundo otra vez. Tengo que empezar a vivir con ciertas restricciones y con muchos cuidados por un tiempo", agregó Siciliano.

El agente relató que no recuerda nada de lo sucedido en la noche del accidente y que sólo pudo reconstruir los hechos a través de los videos de cámaras de seguridad. "Cuando vi el video por primera vez me dio impresión. Me revolvió el estómago porque me vi bañado en sangre. Y lo peor fue ver el impacto que recibió mi compañera, que tuvo una muerte casi instantánea", recordó agregando que cuando despertó en terapia intensiva, "no sabía nada y tenía sueños raros por las noches".

Además, aprovechó la entrevista para agradecer a los cirujanos del Hospital Fernández. "Son de primera calidad. Es uno de los pocos centros que tiene neurocirujanos de guardia. Yo llegué a la madrugada y me salvaron la vida", subrayó.

A juicio

Vale recordar que Veppo continúa preso por el hecho y la causa fue elevada a juicio oral el pasado 21 de noviembre por el juez de instrucción Luis Zelaya. El expediente ahora está en manos sel Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14, integrado por los jueces Hugo Cataldi, Beatriz Bistué de Soler y Miguel Angel Caminos, que deberá fijar fecha para el debate.

En el juicio, Veppo irá al banquillo acusado del "homicidio simple con dolo eventual" de Cinthia Choque y por las "lesiones graves" que sufrió Siciliano.