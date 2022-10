El asesinato de la abuela de un integrante de la banda Los Monos: el mensaje escrito en tiza y la promesa de venganza

El lunes a la noche Ermelinda Zalazar, abuela de Dylan Tomás “Capocha” Baldón recibió tres disparos en la cara, que terminaron con su vida, por parte de dos sicarios que se presentaron en el almacén que trabajaba. Además, los sicarios dejaron un extraño mensaje con tiza en el asfalto de la calle de ese lugar.

El nieto de la víctima es actualmente el lugarteniente de Luciano Uriel "Lucho" Cantero de 19 años, líder de la nueva generación de integrantes de la banda "Los Monos", quienes a partir del 2021 operan sus asesinatos, asaltos y sus robos desde la cárcel de Rosario. Los asesinos dejaron un mensaje en la puerta del lugar del crimen, el cual levanto sospechas de la policía tras pensar que podría ser "un ajuste de cuentas". En el asfalto apareció un numero de teléfono escrito con tiza, seguido de la frase "llamen XD", haciendo referencia a una cara que sonríe.

"Lucho" Cantero.

Si bien hasta el momento no se pudo determinar el vínculo entre los sicarios y Ermelinda, debido a la actual situación de los asesinos que continúan prófugos, el fiscal Adrián Spelta indicó que hasta el momento la única hipótesis que existe, es el lazo sanguíneo entre la mujer y la mano derecha del líder de la banda, quien está preso en el penal de adultos jóvenes de Marco Paz.

Cabe recordar un dato importante para esta investigación, y es que en este año se dieron a conocer las escuchas que la policía le realizo a "Lucho" Cantero, en las cuales están implicados Vanesa Barrios, ex pareja de su tío y Máximo Ariel "Guille" Cantero, condenado a 80 años de prisión por ser el líder de la vieja camada de la banda y familiar del ex integrante de Los Monos y padre de Luciano Uriel, Claudio Ariel "Pájaro" Cantero.

"Pájaro" Cantero.

“Dejen de hacer puterío porque yo no me meto con nadie, sabes. Yo no molesto a nadie. Y a mí nadie me molesta. Pero ahora si me están molestando a mi yo voy a empezar a molestar”, fue la frase del comienzo que "Lucho" le emitió a Vanesa. “Acá a Guille no lo metas porque Guille no corta ni pincha conmigo. Y el barrio (17 de Agosto) es mío. Quédense tranquilos que el barrio es mío. Ahora estoy yo. Yo soy el barrio ese sabes. El barrio si quiero me lo dejo todo para mí, decile vos y a quien vos quieras, corta”, concluyo el joven.

A lo que Vanesa le respondió: Yo soy una mujer grande y no estoy para puterío barato. No se tienen porque meter a mi casa. Nada más. O sea no te estoy diciendo que vos me vas a sacar la casa ni nada. Te digo que no tienen por qué agarrar de juntadero mi casa. Eso fue lo único que dije. Igual tema de barrio, de todo eso, a mí no me interesa. Yo, sinceramente Luciano no vendo droga, no mato gente, no tiro tiros, no le robo a nadie. O sea a mí todas estas cosas no me interesan. Yo estoy en mi vida, sin molestar a nadie”.

Pero esta conversación no terminó acá, ya que frente a este audio, Cantero replicó “Listo, vos dale, quédate tranquila. Y escucha: cuando tengas que decir algo, decímelo a mí porque vos hablas mal. ¿Entendes? Si vos tenes que hablar mal, hablame a mi mal. No le hables mal a mi «gente». Yo a vos no te falto el respeto. Si vos querés que yo te falte el respeto, te falto el respeto. Yo te lo voy a faltar. Pero yo no falté el respeto sabes. Habla bien. Nos vemos, chau”. Y antes de cortar le dijo a Capocha quien lo acompaña en cada paso que da: “Bloqueala y cambia el número”.

"Guille" Cantero.

"Capocha" Baldón, considerado como la mano derecha del líder de la banda, fue visto en navidad disparar desde una terraza con sus amigos. Es por esto, que su investigación estaba abierta y fue detenido el 29 de agosto con dos pistolas encima una moto robada y 73 gramos de cocaína.

Tal y como consta en el expediente de la investigación, el rol de Baldón es fundamental para la buena organización y ejecución de la banda tanto en la ejecución de las amenazas, en los homicidios por encargo, en las balaceras y en la actividad ligada a la comercialización de estupefacientes. Además, gestiona la logística de la banda para lograr los objetivos encomendados: recluta y selecciona soldaditos y sicarios.