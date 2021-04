El aumento que anunciaron las telcos es ilegal: "No está autorizado y no tienen que pagarlo"

La noticia volvió a caer como un bombazo para los usuarios. Después de un quince por ciento de aumento en el primer trimestre del año, las principales empresas de telefonía, Internet y cable informaron aumentos de entre un 10 y un 15 por ciento a partir del mes de mayo y argumentaron que el sector atraviesa un "atraso tarifario". Desde el Ente Nacional de Comunicaciones aclararon de forma categórica que el incremento es ilegal y que los usuarios no deben abonarlo. "No rige al día de hoy ningún aumento autorizado para telefonía fija, móvil, Internet o televisión paga", ratificó en diálogo con BigBang Gustavo López, vicepresidente del Enacom.

"A partir del decreto 690, todos los aumentos tienen que ser autorizados por el Ente Nacional de Comunicaciones. Por eso, ante informaciones que hoy publican algunos medios acerca de un posible aumento para mayo o para junio, lo que queremos informar es que hasta tanto el Enacom no autorice ningún aumento, ninguno de los anunciados por las prestadoras va a regir. Es decir que, hasta ahora, no hay aumento y, cunado lo haya, será anunciado como corresponde", sumó López.

La "marcada de cancha" de las empresas llega después de que en agosto del año pasado, el presidente Alberto Fernández declarara por decreto servicio público a la telefonía móvil, Internet y televisión paga. En el mismo se establece, además, la obligación de las empresas de prestar un plan básico a las familias de bajos recursos; algo que en la práctica no se está implementando.

-¿Se abrió una mesa de diálogo a partir del anuncio unilateral de los aumentos?

Nosotros siempre abrimos las mesas de diálogo. De hecho, el jueves pasado mantuvimos una reunión en la Jefatura de Gabinete que duró una hora y media y de la que participaron representantes de las prestadoras; además del directorio del Enacom y de Victoria Tolosa Paz (quien encabeza el Consejo Federal de Políticas Sociales), que es quien coordina los planes sociales. Se les recordó que no estaban cumpliendo con la prestación básica y se comprometieron a que en los próximos 30 días al menos tres millones de personas puedan acceder a la prestación.

-¿De qué universo total hablamos y en qué condiciones de pago se encuentran las personas a las que se busca resguardar con el plan universal?

Estamos hablando de 4.130.000 de personas que hoy por hoy están por debajo de la canasta de alimentos calóricos, es decir que no superan los 12 mil pesos de ingresos y están pagando dos mil por el servicio. El plan ofrece el servicio de celular por $150 y una recarga de datos por $200. Eso no se está cumpliendo y hay muchas denuncias por irregularidades. Es por eso que en la reunión aclaramos que ninguna empresa que no haya cumplido con la prestación básica iba a poder aumentar sus precios.

-Se establecieron ya aumentos del quince por ciento para el sector en el primer trimestre de un año todavía atravesado por la pandemia

Vivimos un presente en el que hay dos millones de personas haciendo teletrabajo por motivos sanitarios. Es decirles: "Andá, trabajá en tu casa y además te aumento el costo del servicio". Tuvimos un 2020 de educación virtual que dejó expuesto al sector más vulnerable. Este año, vamos a tener al menos al nivel universitario en modalidad virtual. La gente usa el servicio hasta para pedir un turno de vacunación en el marco de una pandemia. Es en ese contexto en el que no podemos dejar el precio a voluntad de la empresa.