El Banco Ciudad estará presente en el regreso de la Exposición Rural, con novedosas propuestas de productos financieros y servicios orientados al sector agroindustrial y un stand en el pabellón Verde donde brindará atención a las empresas expositoras y a los visitantes de la muestra, que se desarrollará entre el 21 y el 31 de Julio en el tradicional predio ferial de La Rural en Palermo.





Para esta nueva edición, 123 aniversario de la Exposición Rural, el Banco Ciudad dispuso una serie de líneas crediticias, tanto en pesos como en dólares, orientadas a las micro, pequeñas y medianas empresas de la cadena agroindustrial y a las empresas corporativas del sector, con foco en la actividad exportadora. Entre las características de los créditos se destacan los montos de hasta 2 millones de dólares, con plazos de financiación de hasta 36 meses y tasas fijas preferenciales, desde 2,75% TNA, para exportaciones de empresas lideradas por mujeres y del 3% para empresas exportadoras en general. Asimismo, se ofrecerán líneas en pesos para la inversión productiva, tanto para bienes de capital como para capital de trabajo, también con tasas fijas subsidiadas desde el 42% (TNA).



Para acercar las distintas propuestas el Banco Ciudad contará con un moderno stand ubicado en el pabellón Verde (sector J1), donde los equipos de oficiales de crédito brindarán asesoramiento sobre los productos y los nuevos servicios digitales disponibles para las empresas, como el descuento de echeqs, la asistencia a la cadena de pagos y a los proyectos de inversión.

Guillermo A. Laje, presidente del Banco Ciudad, destacó el gran dinamismo del sector agroindustrial y su impulso sobre la economía, a la vez que remarcó el acompañamiento financiero de la entidad a la actividad exportadora que desarrollan las empresas en las distintas regiones donde el Banco Ciudad tiene presencia: Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta.







CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS PARA EL SECTOR AGROINDUSTRIAL:





1- Inversión productiva para clientes MiPyMEs

Destino de los fondos: Adquisición de bienes de capital. Construcción de instalaciones necesarias para la producción. Comercialización de bienes y servicios.

Monto máximo del préstamo: Según evaluación crediticia

Moneda: Pesos.

Tasa de interés: Fija del 42% (TNA)

Plazo: Hasta 36 meses (con 10 meses de gracia para el pago de capital).



2- Línea de Crédito Bienvenida para nuevos clientes MiPyMEs (con certificado vigente)

Destino de los fondos: Capital de Trabajo.

Monto máximo del préstamo: Según evaluación crediticia

Moneda: Pesos

Tasa de interés: Fija del 42,5% (TNA) a 12 meses; o Fija del 45,5% (TNA) a 24 meses.



3- Línea de Crédito para Empresas Exportadoras

Destino de los fondos: Financiamiento para empresas exportadoras según términos de la Com. A4851 del BCRA.

Monto máximo del préstamo: u$s 2.000.000 (dólares dos millones).

Moneda: Dólares estadounidenses.

Tasa de interés: Fija del 3% (TNA).

Plazo: Hasta 24 meses.



4- Línea de Crédito para Mujeres Exportadoras

Beneficiarios: Clientes de la Banca Comercial MyPes y PyMEs, con certificado MiPyME vigente, que revistan la condición de Empresa liderada por mujeres.

Destino de los fondos: Financiamiento de exportaciones.

Monto máximo del préstamo: u$s 1.000.000 (dólares un millón).

Moneda: Dólares estadounidenses.

Tasa de interés: Fija del 2,75% (TNA).

Plazo: Hasta 365 días.