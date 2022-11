El barbero de bolas: la nueva tendencia de tunear al "amigo" con estilo

Crece el interés por despejar el amigo del bosque que hay a su alrededor. Algunos lo harán para orientar el sendero, otros por estética, otros por comodidad y otros porque necesitan un cambio de look. Sea cual sea el motivo, hay un objetivo. Y si existe alguna duda, Allen Luna te las desnuda.

El especialista en la zona íntima de los hombres tiene 37 años y es un español oriundo de la ciudad de Valencia, que vive en Argentina desde hace nueve años. Desde que abrió su cuenta “Barbero de bolas” hace más de un año, alienta a aquellos hombres que quieran verse “más prolijos” y “estén fuera de los prejuicios”.

En su cuenta de Twitter exhibe todo su catálogo de cortes con fotos de “antes y después” de sus clientes que se muestran conformes y satisfechos con un primer plano de sus torsos y pelvis. Quedan inmortalizados allí para la posteridad, posando toda su intimidad para mostrar los resultados, las manos y las "siete herramientas" que utiliza el barbero, que de día es consultor y por la tarde es peluquero genital.

Como “barbero de bolas” ofrece servicios que van un paso más allá de un simple corte. Sus obras de arte son sesiones de 45 minutos en las que puede ofrecer rasurado, rastrillo, pulido de pelvis, exfoliación, hidratación y masajes a un precio módico entre los 1.200 y 1.500 pesos. Y, si bien resulta insólito y bastante curioso su trabajo, Luna confía en su negocio. Es que no es un improvisado: tiene una maestría en Economía y está especializado en finanzas; y en Buenos Aires encontró el espacio propicio para desarrollarse.

El negocio de la barbería de bolas

De depilación masculina poco se habla, algunos puede que nunca admitan que lo practican de manera casera en su casa, mientras otros dirán que ir a una barbería es demasiado; pero la verdad es que es una posibilidad porque de ni tener la fantasía a los diseños que se muestran en los sketches de Comedy Central sobre la “Brookly Ball Barbers”, Luna trae a la realidad argentina la oportunidad de realizar un recorte, rebajado o la nulidad de puntos negros cerca del órgano sexual.

Como se visualiza en su perfil: su trabajo es minucioso, cronometrado, exigente y personal. Es que cada obra de bola tiene su particularidad. Tal es el caso de “Pajesant” que recibió el estilo “barba corta” gracias a la técnica en degradé de vello corto en la pelvis aumentado en tronco de 0,0 ml a 0,4 ml”.

No obstante, la zona baja frontal masculina no es su única especialidad. También quien su cola quiera emprolijar, por su local pueda pasar. Cómo cuenta “Centurin” sobre su experiencia: “Estoy en las manos del mejor, imposible no quedar bien. Gracias, hermoso”.

El rango de edad de sus clientes va entre los 30 y 60 años, y asegura que cada vez son más los hombres que se animan a que sus genitales se vean mejor. Al respecto de los pedidos que recibe, comenta: “La gran mayoría viene con el objetivo de que la trompa se vea más grande y todo sea más bonito”.