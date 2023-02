"El camino judicial no marcó un final": homenajearon a las víctimas a 11 años de la tragedia de Once

Familiares de las víctimas de la tragedia de Once, sobrevivientes y amigos participaron este miércoles de un acto homenaje en la Estación de Once, donde volvieron a pedir a la Corte Suprema de Justicia que ratifique las condenas que quedan pendientes. Paolo Menghini Rey, padre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia, encabezó una vez más la marcha y dijo: "El camino judicial no marcó un final".

Y siguió: "Fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros. Estar todos juntos, con estas caras y las remeras puestas nos hace ser vehículos de un pedido que es unánime en todo el país”.

Según explicó, atrás "de una masacre previsible" como la que ocurrió el 22 de febrero de 2012 " hay una cadena de enfermedades y de desastres que se orginan y que repercuten no solo en el momento inmediato, sino muchos años después". "Hay una indefensión absoluta en ese sentido y creemos imprescindible que se espejes situaciones como las de otras masacres”, agregó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La ceremonia se llevó a cabo a las 8.33 en la plataforma número 1 de la estación donde el miércoles 22 de febrero de 2012, a esa hora, una formación que estaba arribando a la plataforma número 2 no detuvo su marcha y embistió contra los paragolpes de contención, provocando la tragedia. Durante la ceremonia se leyó un documento donde pidieron: la confirmación de la pena al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido; que vuelva a tratarse el pedido de "un proyecto de ley de resarcimiento a los familiares directos de las víctimas y los heridos" y alertaron sobre distintas situaciones que se están dando en las líneas de transporte de pasajeros y de carga en el país en base a informes de los trabajadores ferroviarios.

El acto homenaje fue para "mantener viva la memoria" y "trabajar para que no vuelva a pasar lo mismo". “Hay muchos antecedentes de casos similares al nuestro que ya tienen su ley, como ARA San Juan, Cromañón y AMIA, y no tenemos por qué ser la triste excepción, sobre todo cuando la mayoría de las penas de los condenados están cumplidas y no hay que demostrar la responsabilidad del Estado, porque los tribunales fallaron en ese sentido”, remarcó Paolo Menghini Rey.

En este sentido, explicó: "Nos parece central que seamos vehículo del llamado al diálogo entre trabajadores y los organismos que dependen del Estado y están encargados de la seguridad ferroviaria. Siempre entendimos que era parte de nuestro rol". El miércoles 22 de febrero de 2012 murieron 52 personas, de las cuales una se encontraba embarazada, y 789 resultaron heridas.​ El choque se produjo a las 8:33, cuando el tren N.° 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, no detuvo su marcha y colisionó con los paragolpes de contención cuando estaba arribando a la plataforma número 2 de la estación terminal de Once.