El censo 2022 ya tiene fecha y los cambios en el pase sanitario en PBA: las noticias del día

Cambios en el pase sanitario en la provincia de Buenos Aires

La administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene pensado implementar en los próximos días un cambio en el pase sanitario que se exige: de ahora en más se pedirá también en los micros de media y larga distancia.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien ayer en declaraciones a la prensa remarcó el avance de la vacunación contra el Covid-19.

La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según dijo el funcionario en diálogo con C5N.

Las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y "esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak", sostuvo.

"En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar", afirmó.

A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación".