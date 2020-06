El coronavirus llegó a la TV: se contagió un conductor de Canal 9 y un productor de Lizzy Tagliani en Telefé

La televisión argentina registró en las últimas horas dos casos positivos de coronavirus (Covid-19) luego de que junto con el periodista de Canal 9, Guillermo “Chiche” Ferro, se conoció que uno de los productores de “El Precio Justo” (Telefé) también dio positivo en el hisopado.

El cuanto al periodista, que se encuentra aislado en un hotel de la Ciudad, Canal 9 informó que Ferro está infectado con Covid-19, y advirtió que el conductor del noticiero había ido a trabajar el pasado viernes 12, por lo que se activó el protocolo de prevención. Asimismo desde la empresa se difundió que el periodista se encuentra en buen estado de salud. Ayer a la noche, Ferro fue entrevistado por Telenueve, el noticiero de ese canal, y manifestó que está bien.

"Tuve un poquito de fiebre el sábado a la noche y un poco de tos, me tomé un analgésico y me dormí. El domingo no se había ido la fiebre y me fui hasta Los Arcos. Me hicieron los análisis, que me dieron bien, pero a las 23 me dijeron que el hisopado había dado positivo", dijo.

OTRO CASO EN TELEFÉ

En cuando al productor del programa que conduce Lizy Tagliani en Telefé, la noticia fue confirmada también en el noticiero de la señal el lunes por la noche. Rodolfo Barili y Cristina Pérez dieron detalles de toda la situación. “Un colaborador del equipo de producción del programa El Precio Justo ha dado positivo en el test por coronavirus”, dijo el conductor. “Esta persona estuvo por última vez en el estudio del programa de Lizy Tagliani el viernes 12 de junio”, agregó la periodista.

“En línea con el protocolo de Viacom CBS y con las medidas dispuestas por el Gobierno para estas circunstancias, el equipo de recursos humanos y de seguridad ha contactado a todas las personas que han tenido relación con este empleado. Y todos están cumpliendo con la cuarentena como corresponde”, completaron desde el noticiero.

Una vez que la noticia se hizo pública, Lizy se volcó a sus redes para llevar tranquilidad a sus seguidores. “¡Gracias a todos por preocuparse! Un compañero de nuestro equipo dio positivo en coronavirus, por eso voy a cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo como lo indica el protocolo. ¡Gracias por estar siempre! ¡Los quiero!”, escribió en su cuenta de Twitter, dejando en claro que el programa dejará de grabarse por lo menos por dos semanas.