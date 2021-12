El crudo mensaje de Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana: "Lloré lo que nunca"

Durante este miércoles se conoció la tremenda noticia de la muerte de la hermana del bailarín Gabo Usandivaras, una joven de 30 años que fue encontrada sin vida en su casa de Córdoba.

La información fue confirmada por Ángel de Brito, quien tomó unos momentos de su programa para mandarle un beso enorme al artista. "Viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente. Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”, dijo al aire.

De igual modo, Cinthia Fernández, que es amiga del bailarín tras haber participado con él del Bailando por un sueño, escribió un posteo en su Instagram donde le dedicó un mensaje a Gabo. “Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada”, sostuvo, y además dijo que estaba enojada con la vida por lo que había ocurrido.

Según trascendió, Giselle fue encontrada muerta en su casa, aunque no trascendieron mayores detalles. Tras el shock inicial, en la noche de ayer Usandivaras usó sus redes sociales para enviar un mensaje conmovedor.

“Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de la Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana”, sostuvo.

Luego, en otro posteo agregó: “Manifiesten amor para ella, generen amor por favor. Y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa. Pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetos de Ulises Bueno. En breve me llega el fernet, y a mí hermana la despido como la viví. Y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra. Que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias”.

Desde hace ya un tiempo, el bailarín se radicó en México, donde incluso viajó con su hermana para recorrer y conocer. A través de sus redes mostró parte de su nueva vida, alejado de las ciudades y en permanente contacto con la naturaleza y la aventura.