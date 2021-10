El crudo mensaje de la hermana de Acero Cali sobre su muerte: "Esta es la verdad"

El carismático excampeón de kickboxing Acero Cali fue encontrado este domingo sin vida dentro de la habitación de un hotel de Santa Rosa, en La Pampa, y la autopsia determinó que el deportista tenía serios problemas cardíacos.

Sin embargo, en las últimas horas fueron muchas las cosas que se dijeron en los medios de comunicación, y por eso, Natalia Cali, su hermana, decidió escribir un posteo público en el que explicó cómo ocurrieron las cosas, y lo complicado de salud que estaba el promotor de boxeo.

"Hoy despedimos a mi hermanito que se me fue de viaje. No puedo creerlo amigos. Esto es una maldita pesadilla. Quiero agradecerles a todos de corazón sus abrazos,los mensajes de cariño, los llamados que les prometo apenas pueda responder. Y si permiten quisiera contarles que pasó. Porque muchos me preguntan y me comentaron que escucharon en algunos medios cosas que no son reales", arrancó explicando.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En este sentido, comentó que hace un año el deportista sufrió un infarto por el cual debieron colocarle 4 stents en su corazón. "Nosotros, los Cali, tenemos una genética de parte de papá complicada en el corazón. Papá murió de lo mismo. Y casi igual. Papá tuvo su primer infarto a la edad de mi hermanito, a los 48 años de edad, pero no fue tan terrible como la de él que siendo deportista y teniendo otra exigencia su corazón de por si se agranda porque genera muchas más exigencia. Mi hermano era un atleta, el entrenaba muy duro dos turnos y hasta tres en el día sin parar antes de que tuviera su primer infarto. Se levantó siempre a las 5 o 6 de la mañana y arrancaba sus días a ful y llenos de proyectos", contó.

Según reveló, Cali la semana pasada volvió de los Estados Unidos, y casi sin descansar, se fue hacia La Pampa para participar de un evento boxistico que se transmitió en vivo por @canal9oficial. Por lo que ella pudo reconstruir, después del encuentro su hermano se fue al casino junto a sus compañeros, y al regresar al hotel, se acostó, pero antes de dormir, primero se quedó mirando las redes sociales desde su celular.

"A las 9, 9.30 de la mañana, el tenía una reunión y como todos saben el era muy puntual. Al no bajar, su compañero de cuarto fue a despertarlo y como su tarjeta no habría la puerta (porque se desmagnetizó), pidió otra y es ahí cuando lo encontró y llamó urgente al médico del equipo que pudo corroborar lo peor. Su manito estaba en su pecho. Está es la verdad amigos, es la Única verdad. Yo hasta que se pare el mío voy y a seguir por él llevando su legado hasta el final", cerró Natalia.

Lo mismo relató en las últimas horas Enrique Ricci, el compañero de cuarto de Acero Cali, quien lo encontró sin vida cuando fue a despertarlo. "Entro a la pieza para despertarlo para desayunar. Me acerco bien al lado de él como para zamarrearlo y despertarlo. Pero me acerqué y me di cuenta de que algo estaba mal porque tenía un ojo cerrado y otro medio abierto. Cuando lo toco lo siento frío y salí gritando por los pasillos en busca de un médico. Llamaron a la ambulancia y a los dos minutos llegó la policía”, indicó aún muy conmocionado.